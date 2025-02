“99 da battere”: il nuovo game show di Raidue con Max Giusti

Lunedì 10 febbraio 2025 andrà in onda “99 da battere” condotto da Max Giusti, la prima puntata del nuovo Game Show di Rai 2. Il format, che prende ispirazione da un programma che ha esordito in Belgio nel 2018, coinvolgerà cento concorrenti, pronti a battersi in ogni tipo di sfida. Ecco come funziona e quando andrà in onda.

“99 da battere”, il nuovo game show di Rai 2

Come funziona “99 da battere”? Il programma si basa su ”99 To Beat”, format della televisione belga. Nel corso di un’intervista Max Giusti ha spiegato: “Ci sono 100 italiani, la più giovane ha 18 anni, la più grande ne ha 98. Sono stati con noi per più di 3 settimane, per 23 giorni. 100 persone, 99 giochi, l’unica regola è non arrivare mai ultimo. Chi sopravvive, chi arriva fino alla fine, vince 99 mila euro”.

L’obiettivo, infatti, è riuscire ad andare avanti nel gioco senza soccombere, sfida dopo sfida. I concorrenti sono cento, di fasce d’età diverse, coinvolti in una serie di incredibili avventure. Chi vince e cosa si vince? Chi riuscirà a superare tutte le sfide e arrivare fino alla fine, battendo gli altri concorrenti, potrà aggiudicarsi il montepremi in palio: 99mila euro.

Come funziona “99 da battere”? Sfide e spettacolo a colpi di risate

Il format desidera distinguersi per un fattore fondamentale: l’accessibilità. Da quelle più fisiche alle prove più mentali, tutte le sfide sono concepite per essere alla portata di tutti e, soprattutto, divertire con leggerezza. Il format, nato in Belgio, ha avuto grande successo ed è già stato adattato in Germania, Paesi Bassi, Norvegia, mentre nel 2025 dovrebbe arrivare anche nel Regno Unito e in Francia.

Sebbene il meccanismo di eliminazione ricordi la serie "Squid Game", "99 da battere" si distingue per il suo approccio leggero e divertente, senza alcuna componente violenta. Le sfide sono pensate per intrattenere e mettere alla prova i partecipanti in modo giocoso.

In qualità di conduttore, Max Giusti porterà la sua energia e il suo stile coinvolgente, rendendo il programma adatto a tutta la famiglia.

Fra le sfide previste vedremo grandi classici di abilità culinaria, come montare la panna perfetta così che non cada se capovolta, gare bendati e giochi di equilibrio.

Come location per le sfide è stata scelto lo studio dove viene girato il programma, allestito come un’arena. Una voce annuncerà le prove e le regole previste per ogni gioco.

Le sfide non sempre saranno da affrontare singolarmente: in alcune prove i concorrenti saranno divisi in coppie o in squadra. Quel che è certo è che possiamo aspettarci suspense, ma anche tante risate.

Quando e dove vedere “99 da battere” condotto da Max Giusti

Il nuovo game show “99 da battere” di Max Giusti andrà in onda con la prima puntata lunedì 10 febbraio 2025 su Rai 2 in prima serata a partire dalle ore 21.20. Le puntate previste sono sei.