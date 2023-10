64 Bars Live, Salmo dà forfait: niente incontro con Luchè

Salmo e Luchè non si incontreranno dal vivo. Perlomeno non entro breve. Il tanto atteso confronto sul palco fra i due è rimandato a data da destinarsi - e chissà mai se questa data verrà destinata davvero -, visto che il rapper sardo ha fatto sapere all'organizzazione di Red Bull 64 Bars che non sarà domani, sabato 7 ottobre, sul palco di Scampia.

Già, in Campania. Proprio a casa di Luchè. Alcuni hanno fatto notare questo dato alludendo al fatto che Salmo potrebbe aver deciso appositamente di non partecipare. Marracash, Geolier, Rose Villain, Miles, Lazza, Noyz Narcos, Luché e, appunto, Salmo: questo sarebbe dovuto essere il parterre del 64 Bars.

Nella tarda serata di ieri ecco arrivare la comunicazione di Lebonski 360, l'etichetta discografica fondata da Salmo: "Lebonski 360 ci ha ufficializzato la decisione di Salmo di non partecipare al Red Bull 64 Bars Live" è il messaggio per il pubblico nella story di Red Bull Italia su Instagram.

Chi non vedeva l'ora di sentire un botta e risposta dal vivo fra Salmo e Luchè dopo il dissing quasi infinito che ha incendiato l'estate del rap italiano rimarrà quindi deluso. Un dissing a colpi di brani estemporanei su YouTube e che ha visto schierarsi l'uno contro l'altro anche molti fan dei due rapper. Fan che stavano proprio aspettando l’occasione di un faccia a faccia sul palco, che sarebbe stato probabilmente un momento memorabile nella storia recente del rap italiano.

Invece Salmo non ci sarà. Strategia? In realtà il rapper sardo ultimamente aveva palesato problemi di salute che lo avevano peraltro costretto ad annullare alcuni concerti in estate. Potrebbe essersi quindi trattato di un ripresentarsi proprio di questi guai fisici. O forse no.