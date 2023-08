L’iconico maglione di Lady D “Pecora Nera” va all’asta

Londra, 26 agosto 2023 – A distanza di quasi ventisei anni dalla morte di Lady Diana, l’amata principessa del popolo è ancora ben impressa nell’immaginario collettivo, per la sua vita tormentata, la sua morte tragica, ma anche per il suo stile e l’eleganza intramontabili. Alcuni capi da lei indossati hanno fatto la storia della moda degli anni Ottanta e Novanta. A breve il suo famoso maglione rosso “Black Sheep”, raffigurante una pecora nera in mezzo a tante altre pecore bianche, sarà presto messo all’asta, per un valore stimato tra i 50.000 e gli 80.000 dollari.

La scoperta

Ideato dal marchio di maglieria Warm & Wonderful, il maglione, che sarà il pezzo forte della vendita online ‘Fashion Icons’ di Sotheby's dal 31 agosto al 14 settembre, è stato ritrovato inaspettatamente a marzo 2023 in una soffitta all'inizio di quest'anno da Joanna Osborne, una delle stiliste e fondatrici del marchio insieme a Sally Muir. Osborne aveva deciso di fare ordine tra le sue cose nel sottotetto della sua abitazione e, all’improvviso, si è ritrovata tra le mani una scatola con dentro quel maglione rosso senza polsino, con una nota formale di Buckingham Palace che chiedeva di poter aggiustare il capo. Ciò era accaduto poche settimane dopo che la Spencer si era fatta vedere in pubblico con quel maglione particolare nel giugno del 1981, a una partita di polo dell’allora principe Carlo. A fine luglio i due si sarebbero sposati.

La sostituzione

Muir e Osborne fecero avere a Lady Diana un nuovo modello del maglione in cui la pecora nera sembrava posizionata in mezzo a una fila di pecore bianche più in alto rispetto alla prima versione, come si vede in una foto del 1983 in cui la principessa aveva indossato nuovamente quel capo, in quell’occasione con un colletto bianco impreziosito da un nastro nero. Buckingham Palace ringraziò le due stiliste con un’altra missiva.

La conferma

Dopo la recente scoperta, Osborne ha mandato tutto alla famosa casa d’aste Sotheby’s che, dopo uno scrupoloso processo di autenticazione, ha convenuto che si trattava proprio del ‘Black Sheep’ originale di Lady D. Il maglione sarà venduto insieme alle lettere inviate da Oliver Everett, segretario privato della principessa, alla stilista.

Icona

Il maglione divenne subito un capo iconico già quarant’anni fa e, nel corso del tempo, è stato oggetto di congetture mediatiche, dal momento che la solitaria pecora nera su di esso raffigurato ricorda inevitabilmente l’isolamento a corte di Diana e il suo difficile rapporto all’interno della Royal Family, tra rigide norme del protocollo e doveri istituzionali a scapito dei sentimenti.

Anche in ‘The Crown’

La produzione dei modelli ‘Black Sheep’ fu interrotta nel 1994. Un modello è esposto nella collezione permanente del Victoria and Albert Museum di Londra. Una replica è stata creata ad hoc per l'attrice Emma Corrin, che ha interpretato la Spencer nella quarta stagione della serie Netflix ‘The Crown’ dedicata ai Windsor.