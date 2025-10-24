Venerdì 24 Ottobre 2025

Pierfrancesco De Robertis
24 ott 2025
AMALIA APICELLA
Spettacoli, show, escape room e ’Zombie Night’. A voi la scelta

Tra le iniziative più originali nelle Marche c’è l’Halloween Mistery Fest di Montelupone (Macerata), che torna dal 31 ottobre al 2 novembre. Il borgo si trasforma in un luogo incantato e misterioso grazie all’idea di Leonardo Bedini, attore e cantastorie. Il centro storico ospita spettacoli, giochi e percorsi per tutte le età. A teatro invece, andranno in scena due show: uno ispirato ai misteri di un’antica abbazia, l’altro dedicato ai bambini.

Anche Monsano (Ancona) festeggia Halloween con un evento ad alta tensione: il Paradise Play Drink & Food ospita un percorso horror all’aperto con attori dal vivo. Per i più piccoli, lo stesso spazio offre un pomeriggio di giochi e risate nel parco animato da clown e personaggi magici. Il borgo di Gradara (Pesaro-Urbino) fino al 2 novembre ospita itinerari animati per adulti e bambini, mentre al Villaggio delle Zucche al giardino dei colori di Vallefoglia, nel Pesarese, c’è il più grande Pumpkin Patch della regione.

Fossombrone (provincia di Pesaro-Urbino) si anima con la Zombie Night per i più piccoli: laboratori, make-up, animazione e artisti di strada. Infine, a Castelferretti, in provincia di Ancona, si potrà scegliere tra escape room, trucchi horror, angolo lettura da brividi e una gara delle zucche a premi.

