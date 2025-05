Spettacoli e concerti. Musica protagonista. L’estate si avvicina

Tanti i concerti che ci accompagneranno in musica fino all’inizio dell’estate. A cominciare da stasera, con Mauro Repetto che sarà in concerto a Genova con ‘Alla ricerca dell’Uomo Ragno’. Appuntamento al teatro Ivo Chiesa alle ore 21 con lo spettacolo musicale, e a tratti comico, che raccoglie molti brani e videoclip di grande successo degli 883. E insieme a Repetto sul palco ci sarà anche l’Uomo Ragno in versione dark, che lo ascolta e lo tormenta attraverso una fiaba surreale e autobiografica.

Domani Ghali sarà in concerto allo stadio comunale Santi Tiezzi di Cortona alle 21.30. Un appuntamento, quello di Cortona Comics, che da tempo sta calamitando migliaia di giovani. Si tratta della prima tappa del tour estivo del rapper capace di stupire a ogni show, fondendo universi artistici lontani in un unico evocativo storytelling. Ghali porterà sul palco i messaggi che hanno lasciato il segno nel suo ultimo tour, come quello contenuto nel singolo ’Niente Panico’, invito a coltivare la fiducia nelle proprie capacità e nel futuro.

A Firenze sarà Vasco Rossi a inaugurare la stagione dei grandi concerti all’aperto col suo nuovo tour ‘Duemilaventicinque’, come ha annunciato lui stesso in un post su Instagram col quale ha già scatenato i fan. Per tutti gli amanti del Blasco, sono quelle del 5 e 6 giugno le date da segnare in rosso sul calendario, anche perché torna in concerto a Firenze a tre anni di distanza dall’ultima volta. L’onda travolgente del rocker di Zocca e della sua band sta dunque per arrivare sul palco della Visarno Arena dalle 20.45, nel cuore del parco delle Cascine. Il 18 giugno alle 21.15 Patty Pravo farà tappa al Teatro Romano di Fiesole col suo tour ‘Ho provato tutto’.

I Baustelle per festeggiare i loro 25 anni di carriera hanno ideato il festival El Galactico, e il 1 e 2 giugno calcheranno il palco fiorentino dell’Anfiteatro Delle Cascine Ernesto de Pascale insieme a tanti ospiti. Nell’ambito dei concerti Candlelight, nati per essere un’esperienza musicale e multisensoriale in luoghi mozzafiato illuminati dalla luce delle candele, il 2 giugno a Lucca sarà la volta del tributo a Ludovico Einaudi. L’appuntamento è alle ore 20 all’auditorium dell’Istituto Musicale Luigi Boccherini. Luca Barbarossa sarà in concerto a Viareggio il 7 giugno al Teatro Eden.

Dopo aver conquistato il pubblico dei lettori con ‘Cento storie per cento canzoni’ porta il suo progetto in teatro, e con lo spirito del cantastorie non solo suonerà e canterà dal vivo i brani protagonisti della sua opera letteraria, ma ne racconterà anche i retroscena. In scaletta i pezzi che hanno segnato la sua vita, da Sinatra a Vasco Rossi, da Battisti a Bob Dylan, dai Beatles a Paolo Conte, da Battiato a Pino Daniele.

Molto suggestivo il concerto del pluripremiato istrione irpino, Vinicio Capossela, che torna in scena con un nuovo progetto artistico dal titolo ‘Sirene. Richiami, Emergenze e affioramenti’ e il 21 giugno alle 18.45 sarà all’Isola Maggiore, nel cuore del lago Trasimeno. Qui proporrà un viaggio sonoro tra mito e realtà, con Renzo Rubino special guest.