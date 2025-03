Spesa di marzo: cosa comprare e come risparmiare

Il mese di marzo segna l'inizio della primavera e porta con sé nuovi prodotti di stagione, perfetti per una spesa ricca di vegetali, sana e sostenibile. Tuttavia, è importante fare attenzione al budget, evitando sprechi e acquisti superflui. Con qualche accorgimento, è possibile fare una spesa equilibrata, rispettosa dell'ambiente e conveniente per il portafoglio. Ecco qualche consiglio utile.

Frutta e verdura di stagione: sapore e risparmio

Acquistare frutta e verdura di stagione è il primo passo per una spesa sostenibile. A marzo possiamo trovare prodotti freschi come carciofi, spinaci, agretti, finocchi, porri, cavolfiori e piselli, ingredienti ideali per preparare zuppe nutrienti, contorni gustosi e piatti unici.

I prodotti di stagione, oltre a essere più economici, garantiscono un sapore autentico e riducono l'impatto ambientale legato al trasporto di merce importata da paesi lontani.

Sostegno ai prodotti locali e a km zero

Acquistare prodotti locali è una scelta vantaggiosa sia per l’economia del territorio sia per la qualità degli alimenti. Rivolgersi a mercati contadini, aziende agricole e gruppi di acquisto solidale (GAS) permette di ottenere alimenti freschi e genuini a prezzi più contenuti, senza contare gli effetti benefici per la salute.

Preferire la filiera corta contribuisce alla riduzione delle emissioni di CO2, in quanto i prodotti non devono percorrere lunghe distanze prima di arrivare sulle nostre tavole. Sostenere i piccoli produttori aiuta anche a preservare le tradizioni locali e a garantire la biodiversità alimentare: significa dare una mano al benessere di tutti, nostro e della comunità in cui viviamo.

Organizzazione della dispensa

Una strategia utile? Pianificare i menù in anticipo, perché aiuta a organizzare meglio la dispensa, creare pasti più equilibrati e risparmiare sulla spesa puntando su una quantità di prodotti più adeguata ai nostri bisogni. Inoltre, allontana il rischio di acquisti impulsivi e stimola a scegliere con maggiore consapevolezza.

Creare menù settimanali, oltre a evitare sprechi, aiuta chi non ama cucinare. Pianificare, infatti, riduce lo stress e permetterà, per esempio, di utilizzare alcuni momenti liberi da dedicare alla preparazione di ciò che può essere cucinato in anticipo, come sughi e condimenti, che potranno essere scongelati all’occorrenza. Avere una lista precisa degli ingredienti necessari è un primo passo importante per il risparmio di tempo e denaro.

Ridurre gli sprechi

Comprare prodotti sfusi non solo permette di ridurre gli imballaggi, ma consente anche di acquistare solo la quantità necessaria, evitando sprechi. Negli ultimi anni, molti negozi offrono la possibilità di comprare cereali, legumi, frutta secca e spezie senza confezioni, a prezzi spesso più convenienti rispetto ai prodotti preconfezionati. Anche nel caso dei detersivi e dei prodotti come il vino diventa possibile risparmiare grazie ai prodotti sfusi, in grado di garantire altrettanta qualità e al tempo stesso dimostrarsi amici dell’ambiente.

Gli avanzi? Possono essere riutilizzati per creare nuove ricette. La questione della riduzione degli sprechi è un discorso centrale (anche nelle scuole!) e non ha a che fare solo con il budget, bensì con l’ecologia e la salute del pianeta. Altrettanto importante è una valutazione dei prodotti su cui dirigiamo l’attenzione. Anziché cibi già pronti, acquistare materie prime con cui creare, dalla farina agli ingredienti base, permette di realizzare preparazioni fai da te con il vantaggio di ottenere cibi più sani, semplici e a un costo inferiore.

Legumi e cereali: un'alimentazione sana ed economica

I legumi sono spesso trascurati, invece risultano estremamente versatili in cucina. Come cucinarli? Zuppe e non solo. Se brodo e passati di verdura costituiscono un’ottima abitudine serale, è altrettanto vero che con i legumi è possibile creare davvero di tutto, dalle polpette a frittelle gustose, ottime per sostituire la carne e ricchissime di nutrienti.

Lenticchie, ceci, fagioli e riso potranno essere utilizzati per creare zuppe, insalate e contorni nutrienti, garantendo un'alimentazione equilibrata senza pesare sul portafoglio. Il vantaggio sarà doppio, per il budget quanto per la salute.

Confrontare i prezzi per fare acquisti intelligenti

Infine, ottimale per tenere d’occhio il budget della spesa è l’abitudine a confrontare i prezzi tra i diversi punti vendita, un'abitudine che aiuta a individuare le offerte più convenienti. Scegliere prodotti di marca meno conosciuta o in formato famiglia può essere una buona soluzione per risparmiare senza rinunciare alla qualità.

Un tempo si utilizzava il quaderno delle spese: annotare le uscite, soprattutto in un periodo in cui desideriamo risparmiare in vista di un obiettivo, può aiutare un comportamento più consapevole e fare chiarezza evidenziando gli acquisti che talvolta pesano sul budget in modo invisibile.