Speck protagonista. Una giornata nel segno dell’eccellenza Igp

Torna domenica 4 maggio a Naturno, nel cuore della Val Venosta, la Giornata dello Speck, Alto Adige IGP, giunta alla sua quarta edizione, per rendere omaggio a una delle eccellenze gastronomiche simbolo dell’Alto Adige. Un appuntamento imperdibile col sapore, nato nel 2022, che vedrà il paese trasformarsi nella ’Capitale dello Speck Alto Adige IGP’, al culmine di una settimana interamente dedicata alla specialità.

Cuore pulsante dell’evento, il mercato dei sapori – punto d’incontro tra produttori locali e intenditori – dove si gusteranno piatti fantasiosi a base di Speck Alto Adige IGP, accompagnati da pane, formaggi, vini tipici altoatesini e tanto altro ancora.

La manifestazione è organizzata dalla Società Cooperativa Turistica Naturno e dal Consorzio Tutela Speck Alto Adige, con il sostegno delle associazioni locali Banda Musicale di Naturno e Krampus Naturno.

"Siamo orgogliosi di aver raggiunto la quarta edizione della Giornata dello Speck Alto Adige IGP a Naturno – commenta Paul Recla, Presidente del Consorzio Tutela Speck Alto Adige –. Questo evento è nato con l’obiettivo di far conoscere il valore autentico del nostro Speck Alto Adige IGP, un prodotto che non è più un semplice ingrediente ma diventa oggi il protagonista della tavola. La qualità del nostro Speck Alto Adige IGP è il risultato di una tradizione secolare e di un sistema di controllo rigoroso che garantisce sicurezza e un gusto sempre inconfondibile. E quale luogo migliore per farlo se non Naturno, dove storia e sapori si intrecciano in uno scenario unico e suggestivo".

La manifestazione si terrà con qualsiasi condizione meteorologica e non è richiesta alcuna iscrizione.