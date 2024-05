Speciale Gomorra in onda dal 2 giugno, le anticipazioni. Cosa dobbiamo aspettarci

Sono passati 10 anni da quando “Gomorra” faceva il suo esordio su Sky. Era il 6 maggio 2014. In occasione del decennale della serie tv in grado di ottenere successo anche oltre i confini italiani, sarà disponibile (anche in streaming su NOW) lo speciale “Gomorra – La serie: 10 anni dopo” a partire dal prossimo 2 giugno. Ecco di cosa si tratta.

Speciale Gomorra – La serie: 10 anni dopo, anticipazioni sullo speciale

A partire dal 2 giugno 2024 sarà disponibile lo speciale in onda su Sky Atlantic e su NOW, in streaming. Inoltre, dal 25 maggio al 2 giugno, Sky Atlantic +1 si trasforma in Sky Atlantic Gomorra, un canale interamente dedicato all’iconica serie.

Sono previste le cinque stagioni di “Gomorra – La serie”, insieme alla pellicola “L’immortale” (che vede alla regia Marco D’amore), legame fra la quarta e la quinta stagione, e anche contenuti speciali che hanno raccontato il dietro le quinte e il backstage degli episodi ormai diventati cult. La serie è composta da 58 episodi e anche un film che ha ottenuto un grande riscontro. Al centro del racconto le ormai note sanguinose lotte per soldi, amore e potere. Un racconto a tinte scure, con personaggi indimenticabili e colpi di scena inaspettati.

E il mondo di Gomorra non si spegnerà ancora. Sky e Cattleya, infatti, hanno già annunciato, di essere al lavoro su un prequel che racconterà l'ascesa criminale del boss Pietro Savastano. Seguiremo la sua storia inedita, la sua esistenza da ragazzo di strada fino a diventare il più importante e spietato boss della città di Napoli. Alla sceneggiatura stanno già lavorando Leonardo Fasoli e Maddalena Ravagli. Come abbiamo già evidenziato, la serie “Gomorra” non ha avuto solo successo in Italia ma anche fuori dai confini nazionali. Basti pensare che il prestigioso e storico New York Times l’ha posizionata nel podio della prestigiosa classifica delle migliori serie dell’anno. Inoltre, nel 2017, l’ha selezionata e incensata poiché inclusa tra le 5 migliori produzioni internazionali (non di produzione americana) del decennio. Un riscontro senza precedenti. Cosa dobbiamo aspettarci dallo “Speciale Gomorra – La serie: 10 anni dopo”? Le indiscrezioni e anticipazioni sono limitatissime ma sicuramente ci saranno tutti i protagonisti resi celebri dalla serie cult, pronti a raccontare aneddoti inediti e retroscena mai sentiti (e visti).

Confermata la presenza di Marco D’Amore (Ciro Di Marzio), Salvatore Esposito (Genny Savastano), Fortunato Cerlino (Don Pietro), Maria Pia Calzone (Donna Imma), Ivana Lotito (Azzurra) e Cristina Donadio (Scianel). Previste anche ospitate inaspettate e momenti di revival e nostalgia, per rivivere, ricordare e celebrare l’avventura vissuta dal cast sul set. Perché “Gomorra”, oltre a cambiare l’approccio con la serialità italiana, ha cambiato per sempre anche la carriera degli attori che hanno scelto di partecipare a questa serie tv. Appuntamento, quindi, al 2 giugno 2024, per poter gustare lo speciale sul decennale di “Gomorra”, in attesa di poter seguire la storia e le vicende del giovane boss Pietro Savastano.