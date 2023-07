"Spacey mi molestò nel sonno"

Kevin Spacey, 63 anni, è accusato di aver aggredito sessualmente un uomo dopo che si è addormentato nell’appartamento londinese dell’attore americano. Lo riporta The Hollywood Reporter, riferendo che ieri mattina, nella terza settimana del processo a Londra dove Spacey sta affrontando 12 accuse di quattro uomini diversi, alla giuria è stato mostrato il video dell’ultimo testimone. L’uomo, in un’intervista della polizia, ha fornito prove descrivendo un incidente che ha affermato di aver avuto luogo nell’estate del 2008: entrato in contatto per la prima volta con Spacey dopo aver preso parte a un’iniziativa che il divo doppio premio Oscar aveva organizzato per attori emergenti all’Old Vic Theatre (di cui Kevin era direttore artistico tra il 2004 e il 2015), l’uomo è stato invitato da Spacey a un incontro serale nei pressi di casa sua. Entrati nell’appartamento, i due avrebbero bevuto un paio di birre e fumato uno spinello rollato dall’attore, che avrebbe poi iniziato a fare alcune avances sessuali, respinte dall’uomo che poco dopo si sarebbe – "cosa molto insolita" per lui – addormentato. Al suo risveglio, avrebbe trovato Spacey inginocchiato sul pavimento intento a fare "sesso orale su di me". Poi la fuga del ragazzo, il pianto, e il dubbio – per anni – se denunciare o no.