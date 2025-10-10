Spaccapanico. Se la materia sposa il sapere

In un mondo che tende a semplificare e replicare, per Mirko Spaccapanico, proprietario dell’omonima azienda di design situata ad Assisi, mantenere un pensiero coerente è una necessità vitale. Un modo per restituire autenticità a ciò che l’omologazione rischia di appiattire. Cresciuto in una bottega artigiana nella sua città, ha imparato fin da bambino a pesare tempo e materia, a rispettarne la storia e il luogo di provenienza. "I miei genitori, Marcello e Giovanna – racconta – aprirono la bottega nel 1981. Io passavo le giornate lì dentro, sporcandomi le mani come loro e imparando i trucchi del mestiere. Da lì nasce la mia filosofia del saper fare: esplorare la forza espressiva della materia, lavorarla ed elevarla senza mai snaturarla". Un pensiero che intreccia il fare con il sapere. "È impossibile immaginare una pratica senza una teoria, e viceversa. La complementarità tra bottega e studio è la chiave per raccontare la storia di un materiale, di un oggetto o di un luogo. Tutto ha un significato, persino ciò che sembra appartenere al passato conserva una meravigliosa patina di vissuto, pronta per essere riscoperta. Nulla è perduto, tutto è da ritrovare".

Ne è un esempio l’ex stazione ferroviaria di Assisi-Cannara, situata a pochi passi dal principale polo produttivo di Spaccapanico, che oggi conta oltre centocinquanta professionisti impegnati tra architettura, design e artigianato. "All’interno, la bottega è diventata uno showroom – prosegue – mentre la vecchia stazione una galleria d’arte di prestigio internazionale. Oltre diciottomila pezzi di design, dal Seicento al modernariato contemporaneo, compongono una collezione-archivio che alimenta l’ispirazione dei nostri progetti".

Ma lo sguardo di Mirko va oltre la conservazione: è in cantiere una Scuola di Arti e Mestieri per i giovani umbri desiderosi di imparare un’arte, assorbendo i gesti dei grandi Mestri e respirando i valori della cura e della collettività. "Mi piace pensare all’azienda come a un laboratorio condiviso, dove ognuno contribuisce con il proprio valore aggiunto e la propria sensibilità. Credo nel tempo lento, nel mestiere, nel fare come gesto di conoscenza. Anche quando un oggetto nasce da un processo industriale, deve conservare l’anima del su misura, quella tensione artigianale che lo rende unico. È bello vedere le maestranze orgogliose di ciò che creano".

In un’epoca in cui l’intelligenza artificiale rischia di sostituire più che supportare, Spaccapanico dimostra che è ancora possibile creare progetti sartoriali, coerenti con ogni luogo — dalle atmosfere umbre alle metropoli internazionali — collaborando con brand di lusso e moda e spaziando dalla progettazione retail all’architettura, dal visual all’edilizia, senza mai tradire materia, ambiente e principio della sartorialità. "Partendo dalla genuinità locale, sviluppiamo progetti oltre confine. Per questo abbiamo aperto uno showroom a Milano — snodo strategico per i clienti esteri — in un antico laboratorio di restauro a pochi passi da Piazza Affari, mantenendo gli spazi originali ma adattandoli alle esigenze contemporanee, in linea con la nostra filosofia". Cosa c’è nel futuro di Spaccapanico? "Il desiderio di allargare questa grande famiglia, capace di coniugare memoria e innovazione, tradizione e contemporaneità, dimensione locale e visione globale. Vivendo con un occhio rivolto al passato e due al futuro. In fondo, la parola artigiano deriva da Giano, il dio bifronte che guarda insieme indietro e avanti. Mi piace pensare che anche Spaccapanico sia un po’ così".