South Park è tornato e attacca Trump (con un colpo nelle parti basse). È già polemica sulla nuova stagione

Roma, 25 luglio 2025 – I fan hanno dovuto attendere due anni per poter vedere una nuova puntata di 'South Park', ma l'apertura della 27esima stagione del cartoon non ha deluso le aspettative. L'episodio 'Sermon on the Mount' (Discorso della montagna') rischia però di aprire un contenzioso (legale) con il presidente americano Donald Trump, che questa volta viene rappresentato proprio con il suo volto (ritagliato da immagini fotografiche) ed è oggetto di pesanti attacchi legati al caso Epstein.

La puntata, andata in onda mercoledì scorso su Comedy Central, ironizza in maniera esplicita sulle dimensione del suo organo genitale – "His penis is teeny-tiny, but his love for us is large" ("Il suo pene è minuscolo, ma il suo amore per noi è immenso") recita una voce fuori campo all'inizio – nonché sulla sua smania di fare causa a tutti (giornali, emittenti tv, università, avversari politici,ecc). Senza voler fare troppi spoiler, Trump finisce addirittura a letto con Satana, che commenta con una certa delusione le ridotte dimensioni citando esplicitamente i rapporti tra il tycoon e il finanziere morto suicida Jeffrey Epstein.

I protagonisti di 'South Park: Kenny, Kyle, Eric e Stan

C'è da dire che la puntata non risparmia critiche nemmeno alla Paramount, la casa madre della serie già finita nel mirino dei telespettatori per aver deciso di cancellare l'iconico 'The Late Show' condotto dal comico Stephen Colbert, sempre piuttosto pungente nei confronti dell’attuale inquilino della Casa Bianca. "Una decisione puramente finanziaria" a detta della società, arrivata però proprio dopo l'accordo da 16 milioni di dollari raggiunto con Trump, che le aveva fatto causa sostenendo che la trasmissione '60 Minutes' avesse modificcato l'intervista a Kamala Harris per favorirla nella campagna elettorale dello scorso anno.

Insomma ce n'è per tutti. Ma i due creatori di 'South Park', Trey Parker e Matt Stone, non sembrano preoccupati. “Riceverete un mandato di comparizione”, è stato detto loro, scherzosamente, durante un incontro pubblico al Comic-Cons di San Diego. “Va bene, siamo pronti”, hanno risposto, aggiungendo poi di non sapere ancora come si svilupperà la nuova stagione.

Chi ha non ha nascosto la sua irritazione, invece, è stata la Casa Bianca. "Questa serie non è più rilevante da oltre 20 anni e si aggrappa a un filo con idee poco ispirate in un disperato tentativo di attirare l’attenzione – ha detto un portavoce –. Il presidente Trump ha mantenuto più promesse in soli sei mesi di qualsiasi altro presidente nella storia del nostro Paese, e nessuna serie di quarta categoria può vanificare la serie vincente del presidente Trump".