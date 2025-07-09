Rockin’ 1000: da Cesena al mondo in 10 anni di musica

“Che bellissimo, grazie mile”. Dieci anni dopo, il video postato sui social da un Dave Grohl entusiasta della “Learn to fly” suonata all’Ippodromo di Cesena dai protagonisti della prima edizione di Rockin’ 1000 per convincere i Foo Fighters ad esibirsi in città, rimane ancora oggi (col suo senso d’ammirazione e le sue sgrammaticature cariche d’affetto) il riferimento obbligato di una storia iniziata nel 2015 e cresciuta sulla voglia di stare dalla parte del rock.

A parlarne è l’ideatore del progetto Fabio Zaffagnini nello studio di Soundcheck, il format musicale disponibile sul sito web e sui social del nostro giornale, facendo il punto su un’avventura raccontata pure dal docufilm di Anita Rivaroli “We are the thousand - L’incredibile storia di Rockin’ 1000” (2020) e da lui stesso nel volume “Da zero a mille. La storia di Rockin' 1000 e altri colpi di testa” (2024).

Fabio, potrebbe riassumere questi dieci anni in tre flash?

“Innanzitutto, avercela fatta a sincronizzare mille persone. Secondo flash, le facce entusiaste dei musicisti al nostro primo concerto, mentre per il terzo sono in dubbio tra lo show allo Stade de France pieno fino all’ultimo posto e l’esibizione a Sanremo 2025 con Jovanotti, due traguardi veramente intensi”.

Due su tre riguardano quel fatidico 26 luglio 2015, da cui è nato tutto. Decennale che festeggiate allo Stadio di Cesena il prossimo 26 luglio con Negrita e Piero Pelù e il 27 con Negramaro, Fast Animals and Slow Kids e Francesca Michelin

“Già e domenica 27 a dirigere l'orchestra ci sarà Peppe Vessicchio. Abbiamo deciso di festeggiarci con un doppio concerto perché volevamo dare la possibilità a più musicisti possibili di suonare. Tant’è che ne arriveranno circa duemila da sessanta paesi diversi”.

Quando uno crede nei propri sogni… poi magari si avverano

“A noi è andata così, visto che i Foo Fighters, qualche mese dopo il post di Grohl, vennero per davvero al Carisport di Cesena”.

In “Da zero a mille” parla di quest’avventura come dell'Isola che non c'è

“Sì perché è stato un evento nato da zero, dalla voglia di fare qualcosa di folle senza essere ossessionati dal risultato finale. All’inizio non è che avessimo realmente l'obiettivo di convincere i Foo Fighters a suonare a Cesena. Volevamo imbarcarci in un'avventura, giocare, provare a smuovere le acque, e vedere cosa sarebbe successo. Iil risultato è andato oltre ogni aspettativa. Nessuno poteva attendersi di riuscire a coinvolgere in un decennio circa centomila musicisti, con concerti pure a Parigi, Milano, Berlino, Madrid, San Paolo, o di realizzare collaborazioni negli Stati Uniti, in Corea, e in tanti altri posti”.

Il segreto?

“La realizzazione di un sogno collettivo che cattura tanti sogni individuali dando vita ad un ambiente collaborativo in cui nessuno ambisce a diventare il numero uno, a diventare il protagonista. Elementi che consentono di ottenere un risultato capace di superare enormemente la somma delle singole individualità”.

Cosa provò davanti al messaggio di Grohl?

“Nel 2015 lavoravo ancora come geologo al Consiglio Nazionale delle Ricerche di Bologna, così mi trovavo nel mio ufficetto, quando ho iniziato a ricevere una valanga di messaggi che dicevano tutti la stessa cosa: ‘c’è un video che devi vedere assolutamente’. Pensavo si trattasse dei soliti gattini o cagnolini che ci si scambiano in rete e invece no. Quando mi sono ritrovato davanti il faccione di David Grohl, sono quasi caduto dalla sedia. Lì per lì ho pensato si trattasse di un sosia, anche perché ne avevamo avuto uno che era venuto a farci visita a Cesena il giorno del concerto. E invece no, era proprio lui”.

Citando il video celebrativo che avete messo sul web, cosa vede quando si scorge riflesso nel finestrino di una metropolitana?

“Vedo una persona che ha attraversato dieci anni di grandi soddisfazioni, ma anche di grande fatica, di grandi e piccoli fallimenti che comunque hanno pesato”.

Ad esempio?

“Tante cose che avrebbero potuto accadere e non sono accadute, tante illusioni disilluse. Inseguire i sogni è una faccenda seria, non un gioco; perché comporta un costo personale, emotivo, e pure collettivo. Nei sogni s’investono energie, sacrifici, rinunce, libertà personali, perché sono quasi sempre qualcosa di totalizzante”.

Il sogno sfuggito di un soffio?

“Suonare al Super Bowl, a Woodstock, ad una cerimonia olimpica. In alcuni casi ci siamo andati veramente vicini, ma c'è ancora tempo”.

Il 21 giugno avete dato vita ad una nuova iniziativa. Rockin’ 1000 Flash Coro. Con quali prospettive?

“Abbiamo fatto nostra un’idea nata, non so bene, in Canada o in Australia. Mettiamo a disposizione del pubblico una piccola band e un direttore d'orchestra che gli insegna a cantare una canzone in maniera corretta, con tutte le armonizzazioni giuste. L’esperimento fatto a Cesena durante la Notte Rosa è andato molto bene e il proposito è ora quello di espanderlo, facendo leva sulla nostra competenza, per portarlo nel resto d’Italia e in Europa”.

Lei è originario di Fusignano, il paese di Angelo Corelli, ma anche di Arrigo Sacchi. Quindi una terra di sognatori. Perché solo un sognatore può mollare il mestiere di geo archeologo, che passa dagli scavi in Oman alle spedizioni oceanografiche in Antartide, per organizzare una band di mille persone

“Premesso che, soffrendo il mal di mare, qualche problemuccio a lavorare come geologo marino l’avevo, mi mancano un po' la calma e la vita regolare di prima. Se la passione diventa lavoro, infatti, non smetti più di lavorare. Però le soddisfazioni sono impagabili. Quindi, nessun rimpianto”.

Il geologo e il promoter non rimangono poi così lontani se è vero che una delle sue grandi aspirazioni è organizzare un concerto di Rockin’ 1000 dentro un vulcano spento delle Hawaii

“Già, una delle tante opportunità sfumate, ma ancora ben al centro dei nostri piani. Sull'isola di O’ahu, infatti, c’è questo vulcano spento in cui sarebbe bello realizzare qualcosa. Avevamo già fatto i sopralluoghi... Vedremo”.