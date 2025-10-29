Mecna e l'arte dell'imperfezione: "Bisogna stare un po' male per creare"

Il rumore di una musicassetta inserita in un vecchio lettore è l’abbrivio un po’ nostalgico di “Discordia, armonia e altri stati d’animo”, l’album che Mecna racconta in redazione nel salotto di Soundcheck, il format musicale disponibile pure sul sito e sui social del nostro giornale. “Il titolo chilometrico è dovuto alla voglia di trovarne uno lungo dopo averne avuti tanti abbastanza ‘statement’ e magari dal sapore un po’ più poetico dei predecessori” ammette il rapper di San Giovanni Rotondo trapiantato al Nord, all’anagrafe Corrado Grilli. “Sembra un titolo complesso, ma in realtà è molto esplicito e molto ‘onesto’, diciamo, verso i contenuti di un progetto che intende parlare alle emozioni piuttosto che ad altro”.

E allora partiamo da lì, quali sono le discordie?

“Discordia e armonia sono una specie di Ying e Yang, devono convivere per esistere. Nella musica cerco sempre di partire da un po’ di discordia, da sentimenti un po’ più respingenti, per trovare poi l’equilibrio. La scrittura può aiutare ad esorcizzare i propri demoni, anche se non eliminarli del tutto”.

In “Terapia” dice che ognuno è molto più imperfetto di come sembra. Perché?

“In un mondo dell’apparenza in cui diamo spesso un’immagine artefatta di noi stessi, lasciando intendere che ci va tutto bene, che siamo felici e vincenti, il bello credo stia proprio nell’imperfezione perché è ciò che ci rende autentici. Pure in questo album ho provato a mettere imperfezione, a mantenere un po’ di istinto nei testi come nel sound, sfuggendo alla tentazione di tenere tutto sotto controllo. Ho capito che lasciare le cose a sé stesse, magari un po’ pure al caso, le rende anche più belle”.

L’album arriva accompagnato da “La stessa canzone”. Chi è quella che manda “in estasi senza prendere l’ecstasy”?

“Quella è una citazione della G Unit, il vecchio collettivo di 50 Cent, che in un brano di cui non ripeterò il titolo (“I smell pu**y’ - ndr) diceva quella frase. Non c’entra niente con quel che faccio io, mi piaceva però l’idea di citarlo in italiano. Questo perché, in fondo, dice una cosa bella: fammi sognare senza bisogno… di altro”.

Il disco è uscito con tre copertine diverse legate a tre stati d’animo diversi. Compresa quella di una ciliegia divorata delle formiche.

“Quello scatto è di un fotografo pugliese, Piero Percoco, e quando me lo sono trovato davanti ho capito subito che sarebbe dovuto diventare l’emblema del disco. La copertina di riferimento, diciamo, tra le tre selezionate. Mi piace soprattutto per la metafora che si porta dietro: una cosa buona, bella e perfetta intaccata per dare la vita. Un'immagine perfetta per racchiudere un po’ lo spirito del disco, vista la mia convinzione che per creare arte bisogna anche stare un po’ male”.

Tre brani da mettere nel telefonino

“Direi ‘Sognare in grande’, perché lo trovo un po’ il manifesto del disco, ‘Terapia’, perché è uno dei pezzi che preferisco, costruito su una serie di immagini che possono apparire anche sconnesse, ma trovano poi un senso nel ritornello. Terzo brano di questa short playlist, probabilmente, ‘Ritratti’”.

Cinque anni fa accompagnò il suo settimo album “Mentre nessuno guarda” con un cortometraggio girato tra il Lago di Como e il Po. Dovendo ripetere l’operazione con “Discordia, armonia e altri stati d’animo” che ambientazione sceglierebbe?

“Una piccola città di provincia, non una metropoli come Milano, perché non ha quello spirito”.

Il Terapia Club Tour, però, lo porta il 25 gennaio proprio qui al Fabrique.

“Per forza, come fai a non esibirti a Milano? Per questo nuovo spettacolo, che porterò in giro per l’Italia con chiusura l’8 febbraio al Colours Hoxton di Londra, vorrei costruire un vero e proprio racconto legando tutto il repertorio con dei visual realizzati ad hoc”.