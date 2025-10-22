Matteo Bocelli, l’Italia nel cuore e il mondo ai piedi: “Vi racconto il mio tour tra New York, Santiago e Lajatico”

Dalla “Fall on me” duettata sotto l’ala paterna al recente album solista “Falling in love” il passo è lungo, come racconta Matteo Bocelli nello studio di Soundcheck, il vodcast musicale presente sul sito web e sui social del nostro giornale, anche se lui assicura di non vivere la cosa come un problema.

Questa idea del “cadere”, però, l’accompagna

“L’amore è il motore del mondo, quindi ‘Falling in love’, innamorarsi, è fondamentale. E una vita vissuta senza amore è una vita una vita sprecata. Innamorarsi di una persona, di un luogo, della natura o di qualsiasi altra cosa è comunque rigenerante”.

Pure il predecessore “Matteo” era un disco innamorato. Lavorando a questo secondo progetto della sua carriera, cos’ha voluto cambiare?

“Il primo album è arrivato dopo la pandemia, periodo complicato, senza relazioni lavorative dirette, o quasi. E di questo il progetto ha un po’ risentito. Così, durante la realizzazione di ‘Falling in love’, ho voluto ospitare a casa mia, a Lajatico in Toscana, sia il produttore Martin Terefe (già al fianco di Shawn Mendes, Jason Mraz ed altri - ndr) che i musicisti. Per far sì che vivessero il mio quotidiano e capissero un po’ chi è Matteo. Sono convinto, infatti, che la musica viva di uno scambio continuo e nel disco credo si senta”.

Perché ha scelto di vivere a Lajatico?

“Sono nato a Pontedera e cresciuto in Versilia, ma negli ultimi tre anni mi sono stabilito nel paese dov’è cresciuto il babbo perché è un luogo dove incontro gente vera, che mi vuole bene e mi fa apprezzare certe piccole cose della vita capaci di mantenermi una persona in equilibrio con sé stessa”.

Nell’album “To get I love you” riprende il tema della colonna sonora scritta da Francis Lai per un celebre film francese del ’68, “La leçon particulière” di Michel Boisrond. Perché?

“Quella di prendere dei temi musicali famosi del passato e inserirli nelle canzoni è un’idea che continua ad avere successo sui social dimostrando che, alla fine, il bello non passa mai di moda e pure i ragazzi d’oggi si lasciano affascinare dalle grandi melodie. Penso non ci sia niente di male dietro queste ‘appropriazioni’ se ne citi sempre la fonte”.

Altra appropriazione “La mia storia tra le dita” di (e con) Gianluca Grignani

“L’idea di incidere una versione spagnola di quel brano m’è venuta dopo aver cantato lo scorso anno al festival cileno di Viña del Mar ‘Quando quando quando’ di Tony Renis davanti alla sorprendente reazione del pubblico e ai 900 mila follower guadagnati in Sudamerica, grazie a quella performance, nel giro di sole 24 ore. Così, quando pochi mesi dopo sono tornato in concerto a Santiago del Cile per il primo show da palasport della mia vita, ho pensato di puntare pure su un’altra cover italiana di gran successo laggiù quale ‘La mia storia tra le dita’. Travolgente la reazione. Da lì la scelta d’inserirla pure nell’album a cui stavo lavorando”.

E la partecipazione di Grignani com’è arrivata?

“Cinque mesi prima di pubblicare il disco ho pensato di avvertirlo; gli ho inviato il file di questa mia versione e a lui è piaciuta così tanto che m’ha chiesto di poterla interpretare assieme. Come avrei potuto dirgli di no?”.

A proprio di Tony Renis, è vero che fu proprio lui a dirle di fare l’attore?

“Già. Lo ‘zio’ Tony me l'ha sempre detto: ‘te con questa faccia mi ricordi Cary Grant, anzi Gregory Peck, e vedrai che, prima o poi, Hollywood ti chiamerà’. Parole profetiche visto che poi la chiamata è arrivata per davvero, anche se dall’Australia, grazie al regista George Miller (autore di blockbuster come ‘Mad Max’ e ‘Le streghe di Eastwich’ - ndr) che mi ha proposto una piccola parte nel suo ‘Tremila anni d'attesa’”.

Dopo l’exploit Viña qualcuno scrisse sulla stampa locale “ritirate il passaporto a Matteo Bocelli, così non riparte”?

“Sì, accadde qualcosa del genere. Mai mi sarei aspettato una reazione del genere dal pubblico cileno. Tutto davvero straordinario, anche perché inaspettato. Mi piace il paese, la sua gente, e chissà che non ci torni presto”.

Partito l’11 settembre scorso da New York, il nuovo tour è sbarcato due settimane fa in Europa, a Tallin

“Andremo avanti fino al 12 novembre. Poi ancora Stati Uniti fino a Natale. A seguire Sudamerica e Australia. Ma la data più importante, per me, è ovviamente quella del 21 luglio al Teatro del Silenzio di Lajatico, perché è l’unica nel mio Paese e perché cantare davanti ai familiari, agli amici, alla mia gente è sempre molto emozionante”.

Papà negli show al Teatro del Silenzio ospita sempre grandi star. E lei a chi manderebbe l’invito per il suo?

“Nell’album c’è Jon Batiste, grandissimo artista lontano da qualsiasi formula di marketing. Ecco, sarebbe bello (ri)cantare con lui”.

Una idiosincrasia paterna?

“Non sopporta la parola: crossover”.