Sotto le stelle del.... In Conservatorio la Verdi Jazz orchestra

Per la celebrazione dell’International Jazz Day, mercoledì 30 aprile, giornata in cui si celebra in tutto il mondo il genere musicale del Jazz, riconosciuto patrimonio dell’Unesco, alle 20 sul palco della sala Verdi del conservatorio della metropoli lombarda si esibirà la Verdi Jazz Orchestra, composta dagli studenti milanesi del Conservatorio con la direzione e arrangiamenti di Corrado Guarino al sax contralto e clarinetti e alla tromba Alberto Mandarini. In programma il Dedalo, lavoro realizzato oltre vent’anni fa da Troversi con la Wdr, la celebre big band della radio di Colonia. Accesso gratuito con prenotazione.

Inaugurato il 3 settembre 1808, il Conservatorio di Milano, istituito con Regio Decreto Napoleonico nel 1807 da Eugène de Beauharnais, Vicere d’Italia, con sede negli spazi dell’ex-convento della Chiesa di Santa Maria della Passione, è da allora una delle più prestigiose istituzioni per lo studio della musica, a livello nazionale e internazionale. Più di 1.700 gli studenti di oggi, circa 250 i docenti, 150 i percorsi di studio tra I livello e II livello, dalla musica antica al pop-rock, e ancora master di I e II livello, master class e seminari con docenti di fama internazionale, borse di studio e il premio del Conservatorio, un concorso che vede confrontarsi ogni anno gli studenti migliori.

Palcoscenico per loro e per i docenti, per un totale di circa 200 produzioni all’anno, le due sale da concerto dove si esibiscono le orchestre del Conservatorio: la OSCoM Orchestra Sinfonica del Conservatorio di Milano, modello unico di orchestra stabile nata all’interno di un Istituto di Alta Formazione Musicale; la Youth Orchestra, formazione che prepara gli studenti più giovani; la VJO Verdi Jazz Orchestra, la Big Band del Conservatorio; l’Orchestra ritmico sinfonica; la Banda del Verdi; la MLOrK Lap top Orchestra del Conservatorio di Milano.