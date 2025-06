Sotterranei in giallo. Mistero da risolvere, gioco e scoperta

Da luglio, il Castello Sforzesco di Milano si trasforma in un palcoscenico dove mistero, gioco e immersione si intrecciano tra gli angoli più nascosti della fortezza milanese. Tutto parte da una domanda: Chi ha ucciso Galeazzo Maria Sforza? Un Cluedo vivente, ambientato in una location suggestiva, condurrà i partecipanti tra indovinelli, indizi, osservazione e riflessione, fino a scendere nei sotterranei. Un’avventura pensata per far ragionare e divertire, aperta alle famiglie con bambini dai 10 anni in su. Non solo per i più piccoli: l’esperienza è adatta a ogni fascia d’età.

Un’occasione per riscoprire uno dei luoghi iconici della città meneghina, accompagnati dalla narrazione dinamica e coinvolgente di una guida del team Ad Artem. La visita ai sotterranei si intreccia con la ricostruzione storica del delitto di Galeazzo Maria Sforza. Seguendo le vicende e interrogando i personaggi, i partecipanti saranno chiamati a risolvere il giallo. Lo scopo è vivere il Castello come un grande spazio narrativo, dove ogni pietra può nascondere un indizio o un mistero da svelare. "Quando trasformi un luogo storico in un mistero da risolvere, la conoscenza - come ha dichiarato Roberto Gessi, Responsabile comunicazione di Ad Artem - smette di essere una lezione e diventa un’avventura. Nei sotterranei del Castello scopriamo che la storia è un enigma affascinante: serve solo lo sguardo giusto per decifrarlo". Le visite si svolgono su prenotazione, tramite il sito ufficiale, nei seguenti giorni e orari: martedì, giovedì e sabato alle ore 16, mercoledì e venerdì alle ore 11 e alle ore 19. Costo: 15 euro per gli adulti, 12 euro per minori e over 65. Un’esperienza unica e imperdibile, che unisce la bellezza della storia al fascino del mistero. Un enigma tutto da risolvere, in cui dovrai affinare l’attenzione ai dettagli – anche a quelli che, forse, all’apparenza sembrano insignificanti.

[/DATA]