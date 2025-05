Sostenibilità, relax e divertimento alla bio-piscina di Gargazzone

Nella regione di Lana in Alto Adige l’attenzione e l’impegno verso l’ambiente sono molto evidenti in ogni settore, nelle iniziative che vengono organizzate ad hoc, ma anche nei negozi del territorio, nelle strutture ricettive e nei ristoranti e persino negli eventi. Anche l’ospite che si trova a trascorrere una vacanza in questo territorio viene coinvolto in un approccio rispettoso dell’ambiente, sviluppando così una maggiore sensibilità da applicare una volta tornato a casa.

La piscina naturale di Gargazzone (nella foto in alto) è uno dei luoghi più emblematici in materia di sostenibilità nella regione di Lana. Si tratta, infatti, di un ecosistema molto simile a quello di un lago naturale, per il quale si è scelto un sistema di pulizia dell’acqua senza prodotti chimici, ma optando in favore di una combinazione di piante acquatiche, fitoplancton e zooplancton, dell’utilizzo di filtri vegetali e di interventi meccanici al bisogno. La piscina naturale di Gargazzone, inoltre, è raggiungibile anche a piedi, in bicicletta, con la ferrovia o con il city bus.