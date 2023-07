’Sos’ Sofia La prima bagnina trans in Italia

di Francesco Pierucci

Nell’immaginario il mare è libertà. E sappiamo bene che spesso la realtà supera, e batte, i luoghi comuni. L’esempio di ciò è servito direttamente sotto il sole di Riccione. Città, quella della Perla Verde, dove da sempre vengono lanciate mode e segnali, innovazioni e anche provocazioni. Quest’anno si è alzato il tiro perché dalla battigia arriva un messaggio di inclusione e di diritti da primato: a prestare servizio c’è la prima bagnina trans d’Italia.

Lei è Sofia Scarparo, 26 anni, lavora per la Cooperativa Bagnini nel salvataggio e dopo un recente soccorso in mare ha raccontato la sua storia, pubblicamente.

Chi era prima?

"Ero Gianmaria. Ho iniziato il mio percorso di transizione tre anni fa. La scorsa estate ad un po’ di colleghi lo avevo detto. Ora l’ho annunciato a tutti. E sono stati bravissimi".

La sua storia personale è diventata pubblica dopo un salvataggio importante, perché ha pensato di dover spiegare il suo privato?

"I miei colleghi, ma anche io, hanno notato che da quando ho iniziato il percorso di transizione sono molto più attiva sul lavoro rispetto a prima, quando dovevo fingere di essere un’altra persona".

Dopo averlo reso pubblico, di fatto, cosa è cambiato?

"In tanti sono venuti da me, per salutarmi e ringraziarmi. Anche il presidente della commissione Salvamento Fin, mi ha fatto molto piacere. Una persona dalla Spagna mi ha scritto un messaggio su Instagram, complimentandosi per il coraggio e per dirmi che ha in programma una vacanza a Riccione e vorrebbe conoscermi".

Cosa significa per lei tutto questo?

"Per me è speranza. Dopo aver reso pubblica la mia storia mi auguro che tutte le persone trans che hanno paura abbiano il coraggio e provino ad emergere, essendo loro stesse. Così chi si sente di dover iniziare un percorso per cambiare genere lo faccia in libertà. È ovvio che è una cosa non facile e che richiede molto tempo e risorse, però la prima cosa è affrontarlo con la serenità di poter diventare se stessi. Io penso che ognuno debba fare le proprie scelte senza imporre niente a nessuno, partendo da questi principi il rispetto viene in automatico".

Sicuramente una testimonianza generosa e che dimostra una grande forza, quella che ha avuto nell’affrontare il percorso di transizione che è tutt’altro che facile.

"Sì è vero, la terapia ormonale influisce però lavoro benissimo perché è questione di tecnica. Dal punto di vista psicologico all’inizio ho avuto delle difficoltà, perché viene visto come un lavoro da uomo. Avevo paura di essere discriminata. Invece sono stati i miei colleghi a capirlo, venendo da me a chiedere e parlarne. Ci sono delle bagnine di salvataggio e il mio era un pregiudizio".

I pregiudizi purtroppo persistono ma la società è sempre più inclusiva, cosa ne pensa?

"Avrei potuto cambiare lavoro e andarmene da un’altra parte. Ricominciare iniziando da capo. Ho fatto fatica e con una psicologa ho affrontato un lungo percorso, trovando il coraggio. Da quando ho 5 anni so nuotare e ho scelto questo lavoro perché con l’acqua ho un bel rapporto ed era ciò che ho sempre voluto fare. Quindi sono rimasta nella mia Riccione, facendo il mio lavoro e diventando me stessa, veramente. Anzi trovando, anche, una calorosa e sincera accoglienza".