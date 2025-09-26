Sorprese in tavola. I prodotti altoatesini che non ti aspetti

’Ci sono uova di quaglia, funghi esotici, tofu e latte d’avena. Un paniere di prodotti ’al passo con i tempi’ che mai ci si aspetterebbe di trovare in una delle terre in cui tradizione e autenticità giocano un ruolo fondamentale. L’Alto Adige si scopre oggi terra di innovazione anche a tavola. A sorpresa? Forse sì, o forse no. Anche perché il senso di modernità – a queste latitutidini – si sposa sempre con una base culturale che ha nel passato la propria linfa vitale. C’è la terra, e l’amore per la stessa di chi la abita, alla base di tutto. Dalla terra, da questa terra, tutto è possibile costruire, creare, realizzare. Un credo che IDM ha fatto suo attraverso una ’forza motrice’ che guarda alla sostenibilità ambientale, ma anche alla giustizia sociale e all’efficienza economica (per approfondire cliccare su it.suedtirol.biz)

Ne sanno qualcosa gli ideatori di ’HiWeiss’, start up innovativa, attiva dal 2018 nella ricerca applicata per lo sviluppo, che produce e commercializza cibi proteici vegetali, isolati e concentrati e derivati quali ’High Moisture Extrusion’ e ’Texturized Vegetable Protein’. Soia e pisello sono coltivati in Italia in filiera controllata, Ogm free, da seme di genetica selezionata riprodotto in Italia. La filiera è basata sui principi agronomici dell’agricoltura rigenerativa e conservativa. Obiettivo dichiarato: proporre cibi sani, di qualità, nel rispetto dell’ambiente, dell’agricoltore e del consumatore finale. Come per molti altri prodotti ’canonici’ dell’Alto Adige, l’ambizione è rendere l’agricoltore attore principale nel processo di filiera, coinvolgendolo in un processo di creazione di valore capace di valorizzare adeguatamente il suo lavoro.

Sempre un po’ distanti dall’agricoltura convenzionale, Simon Werth ha scoperto il frutto esotico dell’asimina. Con questa scelta, il visionario contadino bio 4.0 offre il suo massimo contributo per il benessere delle persone e dell’ambiente. Un’avventura audace, che pur presentandogli grandi sfide, gli dona al tempo stesso una profonda soddisfazione. Sulla stessa lunghezza d’onda anche la scelta di ’Giannibio’ a Bolzano, specializzato in prodotti freschi e biologici. Il tofu è la sua frontiera. "Il nostro segreto – fanno sapere – è la filiera corta: un rapporto diretto con il produttore che ci permette di selezionare prodotti di alta qualità a prezzi contenuti. ’Dalla campagna alla città’ è il nostro slogan".

Terra e ricerca sono alla base del business di Andreas Kalser e Josef Obkircher che – nel maso ’Hof im Thal’ nella frazione di Aldino (Bz) – fanno crescere i Kirnig, deliziosi e vigorosi funghi nobili dell’Alto Adige, coltivati nel fienile dell’azienda agricola appositamente adattato. Pieni di gusto anche i microgreens di ’ProFarms’, capaci di trasformare ogni piatto in un’esperienza scintillante. Con queste piantine di alta qualità si può portare in cucina un vero ’superfood’ croccante, estremamente fresco e ricco di nutrienti.

A proposito di bio, non poteva mancare in questo bouquet di sapori unici, la prima bevanda di avena biologica dell’Alto Adige. Si chiama ’Hafena’ ed è il sogno diventato realtà di Eva Haller, imprenditrice altoatesina con una forte passione per l’agricoltura sostenibile. Cresciuta con la ’Latteria di Lagundo’, Eva ha voluto creare un prodotto che rispetti l’ambiente e promuova uno stile di vita sano. Hafena è il risultato della collaborazione tra diversi partner locali, inclusi agricoltori biologici dell’Alto Adige (Val Venosta e Val Pusteria), che garantiscono ingredienti di alta qualità e un impatto ambientale ridotto.

Dal latte al... formaggio verrebbe da dire. Senza snaturare il termine e senza accennare a paragoni con le ’sorelle’ campane. Ma è davvero buona e gustosa la mozzarella di bufala ’Amó’ a Cornedo all’Isarco (Bz). Un prodotto che nasce nel caseificio Amò – dal 2017 una passione infinita per il cibo genuino, buono, giusto e pulito come vissuto dalla filosofia Slow Food – che unisce i quattro soci fondatori: Omar Signori, Denis Plazzer, Stefania Luna ed Enrico Signori.

E ancora. Sulla ’Strada del Vino’, in quel di Termeno, c’è qualcuno che si dedica alla produzione di un mais senza glutine. Siamo al maso ’Römerhof’ e la famiglia Giovanett coltiva un’antica varietà di mais che fino a 50 anni fa in Bassa Atesina era conosciuta con il nome di ’Tirggplent’. Lavorata secondo antichi metodi, da questa pannocchia dal tipico colore arancione scuro nascono tre varietà di farina di mais senza glutine.

Infine, l’ennesima chicca. Al maso ’Oberfreihof’ di San Genesio, a 1.500 metri d’altitudine, vivono circa 600 quaglie. "Ci sta a cuore che le nostre quaglie e i loro fratelli maschi nascano e crescano nel nostro maso – racconta la contadina Julia –. Mangimi biologici di alta qualità e una generosa quantità di spazio offrono le migliori condizioni per avere quaglie felici e uova squisite".

Diego Casali