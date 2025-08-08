Sorprese del cuore e ’Bambini felici’. L’iniziativa solidale di Enpa e Pizzardi

Anche quest’estate ha preso il via ’Bambini Felici’, l’iniziativa solidale promossa da Pizzardi Editore in collaborazione con l’Ente Nazionale Protezione Animali (ENPA), con l’obiettivo di portare un momento di gioia ai bambini in difficoltà economica. Al centro del progetto, giunto al suo quinto anno, ci sono le ’Sorprese del Cuore’, speciali kit ludico-educativi targati Amici Cucciolotti, pensati per offrire spensieratezza, gioco e contenuti formativi ai più piccoli.

Lanciata nel 2020 in piena pandemia per garantire il diritto al gioco anche nelle situazioni più fragili, l’iniziativa è cresciuta nel tempo grazie al coinvolgimento attivo delle sezioni locali ENPA e di una rete di realtà del territorio: parrocchie, Caritas, case-famiglia, Pro Loco, centri di accoglienza e associazioni sociali. Una vera e propria alleanza solidale che, ogni estate, riesce a intercettare i bisogni concreti di migliaia di famiglie.

Le ’Sorprese del Cuore 2025’ si presentano come un grande bustone pieno di prodotti Amici Cucciolotti, brand da sempre impegnato nella sensibilizzazione dei bambini verso la tutela degli animali e dell’ambiente. All’interno: giochi, attività, curiosità, cultura e tanta voglia di condividere emozioni positive con amici e familiari.

Nella prima fase della distribuzione sono già 36 le sezioni ENPA coinvolte, per un totale di oltre 8.500 kit destinati a bambini che, in molti casi, non avrebbero altri giochi o regali da ricevere durante l’estate. L’obiettivo per quest’anno è ambizioso: raggiungere 15.000 piccoli beneficiari su tutto il territorio nazionale.

"Non offriamo solo gioco, ma attenzione, dignità e un momento di felicità", sottolinea Carla Rocchi, presidente nazionale ENPA. Sulla stessa linea l’editore Pizzardi: "Ogni anno riceviamo messaggi pieni di gratitudine. È la prova che empatia e solidarietà possono davvero cambiare la giornata – e a volte anche la vita – di un bambino".

Grazie al lavoro di oltre 6.300 volontari ENPA, l’iniziativa proseguirà nei prossimi mesi per portare sorrisi e speranza dove ce n’è più bisogno. Una rete virtuosa che dimostra come piccoli gesti possano avere un grande impatto.