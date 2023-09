Sorpresa Linda Evangelista: la “Supermodel“ riappare per Kim Jones

Linda Evangelista, la famosissima top model interprete della chiacchierata serie Supermodel, sta bene: sfoggia un nuovo taglio di capelli, a Milano, seduta in prima fila alla sfilata di Fendi per l’estate 2024 disegnata da Kim Jones. E questa è la prima sorpresa, che rincuora dopo le troppe notizie (anche date da lei) sulla malattia. Accanto le siedono le colleghe Naomi Campbel, Amber Valletta e Kate Moss, insomma l’Olimpo delle top degli anni Novanta. La seconda sorpresa arriva dai rumors, ancora non si sa quanto accreditati ma molto plausibili, su un possibile arrivo alla maison romana in portafoglio del Gruppo LVMH addirittura di Alessandro Michele, ex direttore artistico di Gucci in necessario “sonno” di fine rapporto fino a metà novembre. Chi scrive lo pensa da un pezzo, perché Michele conosce bene Fendi, è un genio creativo assoluto, può ripetere le performance del marchio delle due G, è romano e non dovrebbe spostarsi così da Roma. Se son rose fioriranno. Intanto in passerella per Fendi ieri Kim Jones ha dato buona prova di sé con una collezione languida e solare, molta maglieria e tanta pelle, languori e modernità. Bravo Kim! Che alla fine è uscito in passerella da solo senza Silvia Venturini Fendi che disegna le borse della famosa F da sempre, stavolta anche poccole come un fazzolettino.

Fra le sfilate di ieri anche quelle di Del Core, di Marco Rambaldi sempre più promessa certa del fashion, di Roberto Cavalli e di Diesel. Il marchio di jeans di Renzo Rosso ha organizzato ieri sera un mega evento per 5000 persone tutte in piedi allo Scalo Farini. Mentre al Portrait Milano, nell’immenso cortile dell’hotel della famiglia Ferragamo, Remo Ruffini presidente di Moncler ha lanciato la capsule Moncler X Pharrell Williams, col set up di Antonia boutique del mito, e serata mondana per duemila ospiti.

Eva Desiderio