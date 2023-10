Sorpresa: la Generazione Z ama leggere anche su carta a Urbino

La generazione Z legge. Come? In formato multi-modale e non multi-mediale. A dirlo è la ricerca che sarà presentata oggi a Palazzo Ducale a Urbino per l’ultima giornata dell’undicesima edizione del Festival di giornalismo culturale Leggere per. Una tre giorni che con i suoi ospiti ha analizzato, anche quest’anno, il segmento dell’informazione culturale prendendo come campione per la prima volta la ‘Gen Z’. Ovvero quella dei feed di Instagram, TikTok o Twitch sempre aggiornati e che (anche) lì si informa sull’attualità. Però, contrappasso della medaglia, apprezza la carta e in essa si rifugia. Ecco perché scelgono la multi-modalità. "Abbiamo analizzato i ragazzi tra i 14 ed i 19 anni e sì leggono – afferma Lella Mazzoli che con Giorgio Zanchini dirige il Festival – Lo fanno ovviamente in modo diverso rispetto a come lo facevano i ‘novecenteschi’. Leggono tutto, è vero che sono meno selettivi ma lo fanno. Il dato centrale dei nostri intervistati, infatti, dimostra che il 50% legge libri. Questo non è un fatto poco significativo, tutt’altro. In occasione della presentazione della ricerca, dove sono declinate tutte le tipologie di lettura e modi di informasi, emergerà la loro multi-modalità. Ovvero i ragazzi leggono in diversi modi e lo fanno contemporaneamente e contestualmente. Questo è un aspetto che dovrebbe far riflettere, anche gli editori".

I giovanissimi leggono, per il 77%, notizie online mentre il 18% opta per i giornali. La carta vince nei romanzi, scelta dal 59% mentre solo il 21% sceglie e-book. I romanzi più letti sono quelli che trattano temi giovanili e sentimenti, entrambi al 58%.

L’indagine ha coinvolto duemila ragazzi da tutta Italia ed è stata promossa da Ifg-UniUrb in collaborazione con Ipsos e condotta, oltre a Mazzoli, da Francesco Sacchetti, Andrea Lombardinilo, Niccolò Sirleto e promossa dal Centro per il libro e la lettura. Il festival, al netto delle anteprime, ha aperto con l’intelligenza artificiale e ChatGpt nella lettura e scrittura e ha visto, tra gli ospiti, Serena Dandini, Rosella Pastorino, Piero Dorfles, la direttrice di Quotidiano Nazionale Agnese Pini; e ancora Andrea Vianello, Annalisa Bruchi, Giorgia Cardinaletti e Vittorio Emanuele Parsi. Oggi sono previste diverse lectio, alle 11 quella di Michela Matteoli, alle 15 Alessandra Sardoni e alle 16 Marino Sinibaldi.