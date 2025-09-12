Soprano e archeologa: "Nulla è più contemporaneo dei capolavori del passato"

Mattioli

Segnatevi questo nome, se non lo conoscete già: Mariangela Sicilia. Fra i giovin soprani italiani, non è nemmeno un’emergente, è già abbondantemente emersa: ottima cantante, che è importante, ma soprattutto artista, che è decisivo. Forse un po’ troppo intellettuale per essere una primadonna, ma nessuna è perfetta. Il 26, inaugura il Festival Verdi di Parma come Desdemona in un nuovo Otello diretto da Roberto Abbado, regia di Federico Tiezzi. Stando a come l’interpretano molte sue colleghe, Desdemona è un’oca patentata. "Assolutamente no. Dice Shakespeare che è “la comandante del comandante“, una donna forte, ostinata, caparbia, che vuole il perdono di Cassio e sa di essere l’unica che può ottenerlo da Otello. Macché petulante: è tenace".

Otello, però, è anche un caso di femminicidio.

"Attualissimo, purtroppo. Quel che succede nell’ultimo atto di Otello lo leggiamo tutti i giorni sui giornali. La storia non cambia: l’uomo che si sente lasciato si sente in dovere di uccidere la donna, anche quella che non l’ha tradito per nulla, come Desdemona. Tiezzi ha scelto un’ambientazione atemporale, benché piena di riferimenti shakespeariani, in modo che tutti possiamo immedesimarci nella tragedia di questa donna, e riflettere sul nostro mondo. Che è poi il compito del teatro".

Lei è anche archeologa. Come mai?

"Mi laureo in ottobre alla Sapienza, tesi: “Uno spazio per la voce. Il ruolo dell’acustica nella costruzione dei teatri antichi“. L’archeologia mi in interessa quanto il canto: in fin dei conti, scavare nei personaggi è come scavare nel passato. La tesi l’ho decisa un paio di anni fa, quando cantavo Carmen all’Arena di Verona. Gli architetti antichi non disponevano dell’amplificazione, quindi dovettero ideare delle regole raffinatissime per ottenere un’acustica ideale. La riscoperta di Vitruvio avvenne poco prima della costruzione dei teatri all’italiana, che sono poi il mio luogo di lavoro e la cui forma è molto influenzata dall’architettura greca e romana. Quindi tutto torna".

Confessi che ha studiato archeologia perché i teatri d’opera sono pieni di reperti.

"Alle volte quest’impressione viene. Ma non mi piace il termine “svecchiare“ l’opera, non è corretto. Io sono per farla conoscere a più gente possibile. I miei nipoti di cinque e sei anni la vedono in tivù perché canta la zia e ne sono affascinati. Quando mi hanno visto nel costume di Micaëla nella Carmen di Zeffirelli, il commento è stato: ma sei vestita da “Frozen“! Nulla è più contemporaneo dei capolavori del passato".

Dopo Alcina all’Opera di Roma, canterà il suo secondo Händel al prossimo Maggio fiorentino, Cleopatra nel Giulio Cesare. Sta diventando una barocchista?

"Il barocco è come Mozart: la base. Se canti bene quello, puoi cantare bene tutto, ovviamente rispettando la tua voce. Io sono un soprano lirico e canto parti da soprano lirico. Händel può essere eseguito da chi canta anche Verdi e Puccini, beninteso rispettando lo stile. Ma, appunto, si tratta di stile, non di tecnica. Non credo alle specializzazioni. Io non sono specialista di Händel o di Verdi, ma della mia vocalità".

Dopo il gran successo nella Rondine, tornerà alla Scala?

"Nella prossima stagione. Un altro Puccini, Turandot, ovviamente come Liù".

Canterà mai Turandot, intesa come la protagonista?

"Per ora no, ma vediamo dove mi porta la voce. Anni fa, mai avrei pensato di cantare certe opere. E invece prossimamente debutterò in Luisa Miller a Valencia e in Maria Stuarda ad Amburgo".

Le primedonne odiano più i tenori o le altre primedonne?

"Io non odio nessuno. Di regola, comunque, forse più i tenori, i grandi rivali nel cuore del pubblico. È una competizione, pacifica ma competizione. Ed è divertente. Però il mondo dell’opera è piccolo, fa fatica, brucia molti artisti. Chi sopravvive, lasciatemelo dire, di solito se lo merita. Quindi meglio sostenerci a vicenda invece di farci la guerra".