Sophia Loren e Edoardo a Venezia per la festa di Giorgio Armani

C’è anche Sophia Loren, accompagnata dal figlio regista Edoardo, a Venezia. È arrivata ieri per partecipare come ospite all’Arsenale a One Night Only, la festa e sfilata di Giorgio Armani. L’attrice, 89 anni il prossimo 20 settembre, è legata allo stilista coetaneo da tanti anni e non è voluta mancare alla serata nell’ambito della Mostra del cinema.