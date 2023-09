Sophia Loren da Ginevra rassicura i fan: "Grazie a tutti per l’affetto, ora devo riposare" Sophia Loren ringrazia tutti i fan per l'affetto dimostrato dopo la caduta in casa a Ginevra e l'intervento chirurgico per le fratture. Sta meglio e deve solo fare riabilitazione e prendersi un periodo di riposo.