Sophia Loren, brutta caduta in casa. Per l’attrice diverse fratture: è stata operata

Roma, 24 settembre 2023 - Brutto incidente domestico per Sophia Loren. L'attrice 89enne stamane è caduta in sua casa a Ginevra e ha riportato alcune fratture a livello dell'anca. Sophia, prontamente operata in una clinica svizzera, ora dovrà affrontare un breve periodo di riposo assistita dai figli Edoardo e Carlo.

La notizia è stata data dal sito Facebook del suo Sophia Loren Restaurant di Bari: "Nella giornata di oggi una caduta nella sua casa di Ginevra ha causato alla Signora Loren delle fratture a livello all’anca. Operata con esito positivo, dovrà ora osservare un breve periodo di convalescenza cui seguirà un percorso per la riabilitazione. Fortunatamente tutto è andato per il meglio e la Signora tornerà prestissimo con noi. Tutto il team di Sophia Loren Restaurant coglie quest’occasione per augurarle una prontissima guarigione". L'attrice, che in carriera ha collezionato tra i tanti riconoscimenti 2 Oscar e 5 Golden Globe, era attesa il 26 settembre proprio a Bari per ricevere la cittadinanza onoraria e per l'inaugurazione del suo quarto ristorante dopo Milano, Firenze e lo scalo di Fiumicino, ma dovrà rimandare.