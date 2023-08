"Sono Luc Merenda, un duro anche a ottant’anni"

di Giovanni Bogani

Ha un vitalismo selvaggio, adolescenziale, una simpatia travolgente, l’aria di volere giocare con la vita. Luc Merenda, ottant’anni il 3 settembre, ha grinta da vendere, un sorriso a trentadue denti e un fisico ancora asciutto, che racconta tutti gli anni di arti marziali, di paracadutismo, tutte le scene d’azione girate senza controfigura. "Ho venti fratture nel mio corpo, ma non rimpiango niente". Gli anni non lo preoccupano. "Non so se festeggerò il compleanno. Ma i miei amici insistono: chissà, pensano che, se muoio dopo due giorni, almeno hanno fatto la festa…", ride.

Ieri, il Locarno Film Festival ha celebrato Luc Merenda con un incontro moderato dal critico Steve Della Casa. Poco prima, lo abbiamo incontrato. A bordo piscina, esce in perfetto stile Sean Connery. "Sembra 007!". "Ma io sono stato agente segreto prima di lui: ho fatto OS117, girato in Brasile, con Elsa Martinelli, prima di Sean Connery...".

E soprattutto, ha interpretato il commissario più fascinoso del cinema italiano degli anni ’70. Si è trovato a essere un divo...

"Ah, per fortuna un divo non mi sono mai sentito! Chi pensa di valere più di un altro perché fa qualche faccia davanti a una cinepresa è un perfetto cretino".

Suo padre nato in Svizzera. La sua infanzia passata in Marocco. Che cosa ricorda?

"Ricordo una spiaggia lunga venti chilometri, dune incredibili di sabbia. Ricordo di non avere mai visto la pioggia. Guidavo le auto a dieci anni, perché lì era normalissimo!".

L’adolescenza in Francia. I vent’anni negli Stati Uniti, facendo mille mestieri. Ma di quale nazionalità si sente? "Nel mio sangue c’è un miscuglio incredibile: austriaci, tedeschi, greci, inglesi, francesi... Ma io mi sento italiano. A Parigi mi sono sentito straniero: avevo un accento marocchino, tutti mi trattavano con freddezza. L’architettura era grigia, opprimente. Appena arrivato a Roma, ho detto: “Ecco il posto dove voglio vivere“. E dopo tanti film, e tanti anni, finalmente adesso vivo a Trastevere, e mi sento a casa".

Milano trema, la polizia vuole giustizia; La città gioca d’azzardo; La polizia accusa, il servizio segreto uccide: negli anni del terrorismo, dei cortei, della rivoluzione invocata, qualcuno la ha identificata con un personaggio "di destra".

"Ma non sono mai stato né di destra né di sinistra: a me i politici non sono mai piaciuti. Sì, uno mi piaceva da morire, ma come persona: Enrico Berlinguer. Nella vita personale ero tranquillissimo. Alcuni sì, prendevano la cosa piuttosto sul serio: Enzo G. Castellari, il regista amato da Quentin Tarantino, andava in giro con la pistola. Ma che fai con quella pistola?, gli chiesi. E lui mi disse: “No, nulla, non si sa mai“…".

Però le arti marziali le ha praticate a lungo.

"Il savate, un’arte marziale che mi ha salvato dal diventare un violento. Prima, quando mi prendevano in giro, diventavo rissoso. Quando ho imparato che puoi fare male anche con un dito, sono stato molto più calmo".

Ha anche affrontato un campione mondiale di boxe, Carlos Monzon. Che cosa successe?

"Giravamo insieme un film, Il conto è chiuso. Avevo molta tenerezza per questo indio selvaggio, con furiosi attacchi di ira. Una notte, in hotel, sento delle grida. Vedo uscire dalla stanza accanto alla mia una donna nuda, la sua compagna. Carlos che la stava picchiando come fosse un fantoccio. Intervenni per proteggerla e mi scagliai contro Monzon. Per fortuna altri ci divisero, altrimenti sarei morto!".

Fra i colleghi con cui ha lavorato, Alain Delon, Jacques Brel, Steve McQueen. Un telegramma su ognuno di loro.

"Alain Delon irraggiungibile come un re, un imperatore. Jacques Brel: un uomo straordinario, affabulatore, incantatore. Steve McQueen credeva di guidare meglio di tutti, ma io guidavo più veloce di lui!".

Ha anche rifiutato molti ruoli. Due fra tutti: Er Monnezza, che fu interpretato da Tomas Milian, e Sandokan…

"Er Monnezza non era un ruolo adatto a me. Lo dissi io ai produttori: prendete Milian, è più latino, e poi perde i capelli, è perfetto con la parrucca! Poi dissi loro: il mio rifiuto è stata la vostra fortuna, dovete darmi una percentuale sugli incassi perché NON ho fatto il film! Sandokan? All’epoca non volevo fare la tv. Il denaro che non ho guadagnato? Non mi è mai interessato essere ricco, ma vivere. Quando compirò 80 anni sulla torta vorrei scrivere: ho tanta voglia di proseguire".