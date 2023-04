Chi è Sonia Bruganelli: dai fotoromanzi, all’incontro con Bonolis, al successo come imprenditrice

Roma, 12 aprile 2023 – Sembrava una coppia inossidabile, una di quelle che resiste all’usura del tempo e della noia. Avevano perfino resistito alla travolgente ex velina Laura Freddi, che per anni è stata l’amante di Bonolis. E, invece, dopo 25 anni di vita a due, Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli si sono lasciati. Secondo Dagospia i due vivono già in case separate. Ma, di ora in ora, quella che sembrava un’indiscrezione sembra essere diventata realtà: verrà annunciata ai fan nella prossima puntata di Verissimo. Ma chi è Sonia Bruganelli, la seconda moglie di Bonolis?

Sonia Bruganelli: ecco chi è

È stata una carriera tutta in ascesa quella della 49enne Sonia Bruganelli, ex volto dei fotoromanzi nell’epoca del patinato e ora imprenditrice di successo. La quasi ex moglie di Bonolis è nata a Roma il 20 febbraio 1974. Il grande pubblico l’ha sempre vista al fianco del noto conduttore televisivo, che ha sposato nel 2002 dopo un lungo fidanzamento durato sei anni e dal quale ha avuto due figli: Silvia (2003) e Davide (2004). Laureata in Scienze della Comunicazione, Sonia è entrato nel mondo dello spettacolo come attrice di fotoromanzi. Antesignani delle fiction, negli anni Ottanta fotoromanzi erano molto seguiti e hanno lanciato verso il successo personaggi come Massimo Ciavarro e Franco Califano.

Il mondo del business

Il grande salto nel mondo dell'imprenditoria è arrivato negli anni Duemila, quando Sonia ha ideato e realizzato le magliette ispirate al programma di successo ‘Avanti un altro’ (2011), condotto nel format preserale dal marito Paolo Bonolis. Sonia ha iniziato così a collaborare con il brand Happiness che ha prodotto la sua collezione di magliette. Poi è arrivata anche una linea di abbigliamento per bambine, chiamata Adele Virgy. Oggi la vocazione imprenditoriale è cresciuta e Sonia è al posto di comando della Sdl 2005, un’agenzia di scouting fondata da Sonia insieme all’allora marito Paolo Bonolis. Tra i casting più importanti, anche quelli di diverse trasmissioni televisive di Bonolis. Tra i volti più noti scoperti da Sonia c’è Paola di Benedetto, l’indimenticabile madre natura di ‘Ciao Darwin’ e poi vincitrice del Grande Fratello Vip nel 2020.

Il grande incontro

Paolo e Sonia si sono innamorati nel lontano 1997. Il loro primo incontro fu nel backstage della trasmissione ‘Tira e molla’, in cui Sonia lavorava negli intermezzi pubblicitari delle telepromozioni.