Quando è il solstizio d’estate, l’orario esatto nel 2025

Roma, 20 giugno 2025 – Ogni anno, tra la fine della primavera e l’inizio dell’estate, il calendario ci accompagna verso un momento speciale, sospeso tra scienza e simbolo. Il solstizio d’estate è il punto di svolta in cui la luce raggiunge il suo culmine, regalando la giornata con più ore di sole nell’emisfero settentrionale.

Nel 2025, il solstizio si verificherà sabato 21 giugno, con precisione alle ore 04.42 italiane. È questo l’istante in cui il Sole toccherà la massima altezza apparente nel cielo, inaugurando ufficialmente la stagione estiva dal punto di vista astronomico.

Che cos’è il solstizio e perché è importante?

Il termine “solstizio” deriva dal latino solstitium, che si traduce come “fermata del sole”. Un’espressione evocativa, che racconta bene l’impressione che si ha osservando il cielo in quei giorni: il Sole sembra smettere di salire o scendere rispetto all’orizzonte, restando quasi immobile nella sua traiettoria apparente.

Tecnicamente, il solstizio d’estate coincide con il momento in cui l’asse terrestre, inclinato di circa 23,5°, raggiunge il massimo orientamento verso il Sole nell’emisfero boreale. In quel preciso istante, raggiunge lo zenit per chi si trova sul Tropico del Cancro, toccando la sua massima declinazione positiva rispetto all’equatore celeste.

Il fenomeno segna non solo il passaggio ufficiale alla stagione estiva, ma anche il giorno con la più lunga durata di luce solare dell’anno. Dopo il solstizio, le giornate inizieranno lentamente ad accorciarsi, anche se il caldo vero arriverà più avanti, con il culmine dell’estate meteorologica tra luglio e agosto.

Un evento celebrato fin dall’antichità

Il solstizio ha da sempre un significato profondo per le civiltà umane. Punto di riferimento per i cicli agricoli, ma anche un’occasione rituale e simbolica. Dai druidi europei ai Maya dell’America centrale, passando per le civiltà mediterranee, il momento è stato associato alla luce, alla vita e fertilità.

Ancora oggi, in molte culture si festeggia l’inizio dell’estate con riti legati al fuoco, all’acqua e alla natura. In Italia, le tradizioni legate alla notte di San Giovanni (24 giugno), con falò e raccolta di erbe, affondano le radici proprio nei rituali solstiziali.

La data nel 2025: il 21 giugno al mattino

Nel 2025, il solstizio d’estate cadrà il 21 giugno, una data che si conferma tra le più frequenti per questo evento. Anche se la maggior parte delle persone lo associa al 21, in realtà il solstizio può cadere tra il 20 e il 21 giugno a seconda degli anni.

Il motivo è che il calendario gregoriano, su cui si basano i nostri mesi e settimane, non coincide perfettamente con l’anno solare. Infatti, risulta leggermente superiore ai 365 giorni (circa 365 giorni, 5 ore, 48 minuti), il che richiede l’aggiunta degli anni bisestili per riallineare calendario e ciclo solare.

L’ora esatta del solstizio 2025 sarà le 04,42 del mattino (ora italiana): un momento che passerà inosservato a molti, ma che segna con precisione il passaggio alla nuova stagione per chi osserva il cielo e segue i ritmi astronomici.