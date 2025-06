Solstizio d'estate, cosa accade nel cielo e perché è il giorno più lungo

Roma, 21 giugno 2025 – Ogni anno, il solstizio d’estate è un’occasione per interrogarsi sul rapporto tra il tempo, il Sole e i nostri ritmi di vita. Non è solo l’inizio della stagione calda dal punto di vista astronomico, ma anche un momento carico di significati simbolici e storici, celebrato da millenni in tutto il mondo. Nel 2025, il solstizio cadrà sabato 21 giugno, precisamente alle ore 04,42 del mattino. Sarà il giorno con più ore di luce dell’anno nell’emisfero boreale, ma anche una soglia che apre a una nuova fase del ciclo naturale. Ecco alcuni fatti da conoscere per cosa avviene, perché succede e quali significati porta con sé.

Non è un giorno qualsiasi: cosa accade nel cielo

Il solstizio è un evento astronomico ben definito: si verifica quando il Sole raggiunge la sua massima declinazione rispetto all’equatore celeste, culminando allo zenit per chi si trova sul Tropico del Cancro. È il risultato dell’inclinazione dell’asse terrestre (circa 23,5°) combinata con il moto orbitale della Terra attorno al Sole.

Questa configurazione fa sì che, nell’emisfero nord, si registri la massima durata della luce diurna. In alcune località settentrionali, si vive un lungo chiarore in occasione del crepuscolo, o il Sole non tramonta praticamente mai, come accade nel fenomeno del Sole di mezzanotte, osservabile oltre il Circolo Polare Artico. In Italia, invece, si superano le 15 ore di luce continua in molte città settentrionali.

La data può cambiare: attenzione a non sbagliare

Uno degli errori più comuni è pensare che il solstizio d’estate cada sempre il 21 giugno. In realtà, può variare tra il 20 e il 21, a seconda dell’anno e del fuso orario di riferimento.

Questo accade perché l’anno solare (il tempo che la Terra impiega per compiere un giro completo intorno al Sole) non è esattamente di 365 giorni, ma di circa 365 giorni, 5 ore, 48 minuti e 46 secondi. È per questo che si inseriscono gli anni bisestili e si verifica un piccolo scarto che fa oscillare leggermente la data. Nel 2025, il solstizio cadrà il 21 giugno, ma è sempre bene controllare l’ora esatta consultando fonti astronomiche affidabili.

Non è il giorno più caldo dell’anno

Spesso si tende a credere che il solstizio corrisponda anche al culmine del caldo estivo. In realtà, le temperature più elevate si raggiungono settimane dopo, tra fine luglio e inizio agosto, per via di un fenomeno noto come ritardo stagionale.

La Terra, infatti, accumula calore progressivamente, e le masse d’aria e i mari rilasciano lentamente l’energia solare ricevuta. È un po’ come avviene quando si scalda l’acqua: anche se si spegne il fuoco, la temperatura continua a salire per un po’.

Il solstizio nella tradizione: erbe, fuoco e riti di passaggio

Il solstizio è stato vissuto da molte culture come momento di svolta, di abbondanza e di connessione con le forze della natura. Dai druidi celtici agli antichi Romani, il passaggio alla luce piena era segnato da riti propiziatori, danze e offerte al Sole.

In Italia, molte tradizioni legate al giorno di San Giovanni (24 giugno) derivano proprio da riti solstiziali: nella notte si accendono falò, si raccolgono erbe officinali e si preparano infusi considerati portatori di protezione e benessere. La cosiddetta “acqua di San Giovanni” viene ancora oggi preparata in molte regioni lasciando in infusione fiori spontanei durante una notte considerata magica fin da epoche remote.

Curiosità: il solstizio non è il momento in cui la Terra è più vicina al Sole

Un errore scientifico piuttosto diffuso è quello di associare il solstizio d’estate alla massima vicinanza della Terra al Sole. Contrariamente a quanto si pensa, il solstizio di giugno avviene quando la Terra si avvicina al punto più distante dal Sole, l’afelio, che nel 2025 sarà raggiunto il 5 luglio. La distanza tra Terra e Sole non è ciò che causa le stagioni: è l’inclinazione dell’asse terrestre a determinare la diversa esposizione dei due emisferi, e quindi l’alternarsi delle stagioni.

Il solstizio nel mondo: Cina, Ande e Stonehenge

Il solstizio d’estate è celebrato anche fuori dall’Europa con un’intensità simbolica degna di nota. In Cina, nella tradizione taoista, è associato al principio dello Yin, cioè al femminile, e ai cicli della trasformazione.

Nelle Ande, il popolo Inca festeggiava l’Inti Raymi, la festa del Sole, dedicata al dio Inti, da cui dipendeva la fertilità delle terre. A Machu Picchu, l’osservazione solare del solstizio era legata a pratiche rituali e architetture cerimoniali perfettamente allineate con il Sole.

Il sito di Stonehenge, in Inghilterra, è forse il simbolo più rappresentativo: ogni anno migliaia di persone si riuniscono per osservare il Sole sorgere in perfetto allineamento con la Heel Stone e l’asse centrale del monumento.