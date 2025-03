Triste e solitario finale dei divi, Bardot: “Non ho più nessuno”. Hackman ancora in obitorio

New Mexico, 29 marzo 2025 – I corpi di Gene Hackman e di Betsy Arakawa non sono ancora stati reclamati dai familiari. Secondo quanto diffuso ieri da Tmz, l’Office of Medical Investigators del New Mexico avrebbe confermato che i nomi dell’attore doppio premio Oscar e della moglie pianista compaiono ancora in una lista di cadaveri non reclamati al 27 marzo.

Tmz ipotizza che i figli di Gene – tre, avuti con l’ex moglie Faye Maltese, scomparsa nel 2017 – stiano ultimando i piani per il funerale, ma la notizia non manca di gettare un’altra ombra sul destino di solitudine in cui Hackman e Betsy hanno vissuto i loro ultimi mesi.

Trovati semi-mummificati

Trovati semi-mummificati il 26 febbraio dal personale di manutenzione della loro villa di Santa Fe, Betsy – 65 anni, sposata con Hackman da 34 anni – pare fosse morta intorno all’11 febbraio, per la sindrome polmonare da Hantavirus, una grave malattia respiratoria causata dall’infezione con un virus trasmesso principalmente dai roditori; Hackman, cardiopatico e sofferente di Alzheimer, sarebbe morto una settimana dopo la moglie, quindi intorno al 18-19 febbraio.

Giorni, settimane, quasi un mese senza che nessuno – a partire dai figli, peraltro esclusi dall’attore dal suo testamento, 80 milioni di dollari, dal 1995 – si accorgesse di nulla. Storie di ordinaria follia, storie di straordinaria solitudine: è nella debolezza della vecchiaia che una famiglia infelice si rivela infelice come ogni altra, che il patriarca sia una leggenda hollywoodiana o meno. O più.

La solitudine di Brigitte Bardot: “Non ho più nessuno”

Prendiamo Brigitte Bardot: a novant’anni l’attrice-mito del cinema francese (e non solo) ha concesso una rarissima intervista alla rete alla rete televisiva e radiofonica francese Bfm e cos’è che ha detto? “Non ho più nessuno, mi sento molto sola e ho paura di ciò che sta diventando l’umanità” La solitudine. Si sente sola, Brigitte, e soffre perché non c’è più Delon, scomparso il 18 agosto scorso: “Non si è mai sollevati quando muore un amico. Sono molto, molto triste. Alain mi manca enormemente. Eravamo sulla stessa lunghezza d’onda, penso a lui in continuazione”.

E Bardot si sente sola e soffre perché – dall’anno scorso – non ha più al suo fianco il cane E.T.. “Poiché ho sempre guidato con lui accanto a me, ho smesso di farlo perché ero tutta sola in macchina. Era il mio compagno. Lo adoravo”, ha rivelato l’attrice che ha rinunciato al cinema ma che continua indefessa a impegnarsi per la difesa degli animali e l’abolizione della caccia.

Madre del 65enne Nicolas-Jacques Charrier – già padre e nonno – con cui i rapporti sono sempre stati “difficili ma affascinanti”; ancora sposata – per quanto è noto – con l’ex politico francese 84enne Bernard d’Omale, B.B. ha ribadito: “Non ho più nessuno. Se ne sono andati tutti. E ho messo una croce su gran parte della popolazione umana. Perché? Semplice: mi ha disgustato”.