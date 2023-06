Solitario, elegiaco, apocalittico: addio McCarthy

Cormac McCarthy, il formidabile e solitario scrittore di Appalachia e del sud-ovest americano, i cui primi romanzi popolati da personaggi disadattati e grotteschi hanno lasciato il posto al minimalismo apocalittico di La strada, è morto ieri ì nella sua casa di Santa Fe, nel New Mexico. Aveva 89 anni. La notizia è stata data ieri sera dal “New York Times“, citando Knopf, il suo editore, che in una dichiarazione ha reso nota la conferma del decesso da parte del figlio John. Cavalli selvaggi (1992), un western riflessivo che va controcorrente rispetto al suo lavoro precedente, ha vinto un National Book Award, e La strada (2006) ha vinto un Premio Pulitzer nel 2007. Entrambi sono stati trasformati in film, così come il suo Non è un paese per vecchi (2005) che ha vinto l’Oscar per il miglior film nel 2008. Quel film, diretto da Joel ed Ethan Coen, ha dato al mondo l’immagine indelebile di Javier Bardem nei panni del sicario nichilista di McCarthy, Anton Chigurh, che uccide le sue vittime con una pistola pneumatica destinata al bestiame. McCarthy negli ultimi anni era stato considerato come un potenziale vincitore del Premio Nobel per la letteratura. Il critico Harold Bloom lo ha segnalato come uno dei quattro maggiori romanzieri americani del suo tempo, insieme a Philip Roth, Don DeLillo e Thomas Pynchon .

McCarthy aveva una visione oscura della condizione umana, oscura e spesso macabra. Non ha risparmiato nei suoi romanzi decapitazioni, stupri, incesti, necrofilia e cannibalismo. “Non esiste una vita senza spargimento di sangue”, aveva detto al New York Times nel 1992 in una rara intervista . “Penso che l’idea che la specie possa essere migliorata in qualche modo, che tutti possano vivere in armonia, sia un’idea davvero pericolosa.”

I suoi personaggi erano degli outsider, come lui che ha vissuto tranquillamente e con determinazione al di fuori del mainstream letterario. Pur non essendo così solitario come Thomas Pynchon, McCarthy ha vissuto in maniera molto riservata, senza fare il giornalista o tenere corsi di scrittura. In tutta la vita ha concesso solo una manciata di interviste.

Il successo e la popolarità sono comunque arrivati. Tuttavia, il plauso per il lavoro di McCarthy non è stato universale. Alcuni critici hanno trovato i suoi romanzi consapevolmente declinati in unico universo maschile. Il linguaggio e il tono dei suoi romanzi sono cambiati notevolmente nel corso dei decenni. Tra gli accademici e la legione di lettori fan di McCarthy, la domanda essenziale sulla sua opera è stata a lungo: cosa c’è di meglio, il primo McCarthy o il tardo?

I suoi primi quattro romanzi – Il guardiano del frutteto (1965), Il buio fuori (1968), Il figlio di Dio (1973) e Suttree (1979) – sono favole cupe, ambientate nel sud degli Appalachi, raccontate in prosa intricata che deve molto a William Faulkner. Il secondo periodo di McCarthy è iniziato con Cavalli selvaggi, il primo volume della sua Trilogia della frontiera che comprende i romanzi Oltre il confine (1994) e Città della pianura (1998), costruiti con una prosa ricca ma austera, priva della maggior parte della punteggiatura: qui il debito più che con Faulkner era con Hemingway.

L’elegia di Cavalli selvaggi, con i suoi cowboy esistenziali, ha attirato un vasto pubblico ed è stato trasformato in un film nel 2000 con Matt Damon e Penelope Cruz. Non è stato semplicemente il primo best seller di Mr. McCarthy; è stato il suo primo romanzo a vendere molte copie. Nessuno dei suoi libri precedenti aveva venduto più di 5.000 copie. Il suo libro più recente, uscito nel maggio di quest’anno 16 anni dopo il precedente, è Il passeggero, scritto in parallelo con il libro Stella Maris, la cui uscita in Italia è prevista per settembre.