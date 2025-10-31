Sole, sapori ed emozioni. Al ’The RUFftop’ arriva un moderno B-Lunch

Un brindisi alle emozioni. Con uno sguardo infinito verso il mare. Tra i profumi dell’autunno che inebriano l’aria e i sapori di una tavola ricca di colori e suggestioni contemporanee. Il ’The RUFftop’ dell’Hotel Europa Palace di Sanremo – ovvero la terrazza panoramica più affascinante della Riviera – rimane aperto anche nei mesi autunnali e invernali, accogliendo ospiti interni ed esterni ogni sabato e domenica, dalle 12 alle 16, per un nuovo appuntamento gourmet: il B-Lunch, proposta di light lunch che incontra l’anima rilassata e creativa del brunch.

Un format moderno che invita a godersi il mare tutto l’anno, tra cruditè di pesce, piatti stagionali e dolci d’autore, immersi nella luce del Mediterraneo e con una vista che abbraccia il mare di Sanremo, il lungomare Imperatrice e il Casinò. La cucina porta la firma dello chef Alessandro Schiavon, executive chef dell’hotel, che ha ideato un menù capace di coniugare leggerezza, gusto e territorio.

Tra le proposte da non perdere riso pilaf con gamberi al curry, mango e mela verde; lobster roll con astice al vapore, maionese al basilico, erba cipollina e insalatina di stagione; uova alla Benedict con salmone e avocado e una selezione di dolci come la cheesecake al basilico o la torta ai mirtilli con gelato di vaniglia. Un invito a vivere la terrazza nella stagione in cui la luce cambia, il mare modifica i colori e il ’The RUFftop’ diventa nel weekend il luogo ideale per un pranzo tra sole e gusto.

Del resto, ci troviamo in un contesto senza termini di paragone al mondo. L’Europa Palace è un hotel 5 stelle affacciato sul Lungomare Imperatrice. Dopo un attento restauro, la struttura ha riaperto a gennaio e unisce eleganza storica, design contemporaneo e un’offerta pensata anche per il pubblico locale, con ristorazione gourmet, Spa, terrazze panoramiche e spazi per eventi su misura. Con 70 camere di diverse tipologie, 3 ristoranti, una Spa di 400 mq, rappresenta un nuovo punto d’incontro tra ospitalità, gusto e cultura a Sanremo. Info su www.europapalacesanremo.com

D.Cas.