“Sole Nero“, la fotografia africana. Immagini che raccontano la storia

Una piattaforma culturale articolata tra Napoli e il continente africano per valorizzare il ruolo della città partenopea come crocevia di culture mediterranee e ponte naturale verso il Sud globale: questo è Sole Nero. Dall’11 agosto al 24 settembre, per la celebrazione di Napoli 2500, il Maschio Angioino ospita l’esposizione principale dedicata alla fotografia africana dal periodo delle indipendenze ai giorni nostri, con oltre 250 opere di 44 artisti e studi fotografici da tutto il continente. Prodotta da Andrea Aragosa per BlackArt, la mostra è curata da Simon Njami, in collaborazione con Carla Travierso e Alessandro Romanini. "L’incontro con le voci visive dell’Africa contemporanea assume un valore simbolico – afferma Michele di Bari, prefetto di Napoli e presidente del Comitato nazionale Neapolis 2500 – è testimonianza di una città capace di accogliere la complessità del presente e di proiettarsi verso il futuro".