Solari in polvere, cosa sono e come funzionano

Già da qualche estate sono diventati popolari i solari in polvere, che proteggono la pelle, sono facili da usare, hanno una texture leggera e opacizzano la pelle senza occludere i pori. Sono prodotti amati per diverse ragioni che spaziano dalla praticità alla versatilità e all'efficacia.

Caratteristiche

- Alcuni solari in polvere sono arricchiti con ingredienti idratanti e anti invecchiamento per la pelle, come antiossidanti o vitamine. Tendono a essere meno comedogenici rispetto a creme e lozioni più dense, il che li rende una scelta ideale, soprattutto con le alte temperature e l’elevata umidità, per le persone con pelle sensibile o soggetta a imperfezioni. - Sono spesso dotati di applicatori o pennelli che li rendono facili da stendere in modo uniforme sulla pelle, sfumando il prodotto su guance, fronte, zigomi e naso, anche quando si è fuori casa o in viaggio e per un veloce ritocco. - La texture che li caratterizza permette loro di fondersi facilmente sulla pelle, dando un aspetto più naturale rispetto a creme o lozioni più pesanti, ideale in estate quando si cerca un trucco leggero e fresco. - Le creme solari tradizionali possono lasciare una sensazione untuosa o appiccicosa sulla pelle, soprattutto in condizioni di calore. I solari in polvere, invece, offrono una sensazione più leggera e traspirante.

Tonalità

Sono disponibili in diverse tonalità, consentendo di ottenere un effetto abbronzato naturale e modulabile. È importante sceglierne una che si adatti alla tua carnagione per un aspetto più naturale e meno artefatto.

Contouring

Oltre a conferire un colorito abbronzato, i solari in polvere possono anche essere usati per definire e modellare il viso. Puoi applicare delicatamente la polvere sotto l'osso delle guance per creare un effetto di contouring leggero, o lungo la linea della mascella per definire ulteriormente la forma del viso.

Luminosità

Alcune polveri solari contengono anche riflessi leggeri o particelle luminose che contribuiscono a donare un aspetto radiante alla pelle. Questi riflessi possono catturare la luce in modo delicato, aggiungendo un tocco di luminosità al viso.

Consigli

Quando applichi un solare in polvere assicurati che le tue mani siano igienizzate e che il tuo viso sia ben deterso, pulito e idratato. Inizia con una piccola quantità di prodotto e aggiungi gradualmente più polvere secondo necessità. Questo ti consente di controllare l’intensità del colore e ottenere un risultato più naturale. Sfuma bene i bordi e le sporgenze del viso per evitare linee nette e creare un aspetto sfumato e naturale. Puoi usare il pennello stesso o un pennello più grande per mescolare il colore. Se desideri, puoi applicare una leggera quantità di illuminante sopra i solari in polvere per aggiungere un tocco di luminosità e riflessi al viso.