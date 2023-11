Sofisticata, glam e contemporanea. La collezionei neve punta sui dettagli

Cresce sempre più Giorgio Armani Neve. E propone una moda d’alta quota contemporanea, sofisticata, lussuosa e innovativa nei colori (come il rosa per le proposte femminili) e nelle forme (over o aderenti al corpo in omaggio alla velocità sulle piste). Dopo il lancio di questa collezione speciale l’anno scorso a St. Moritz ecco i nuovi modelli che spiccano anche nelle vetrine di via Sant’Andrea a Milano, inaugurando la stagione autunnoinverno presentando la collezione all’interno di spazi dal concept tutti nuovi.

Per l’occasione, dettagli scultorei effetto neve ghiacciata e arredi ispirati al mondo della montagna, come sedute-seggiovie, caratterizzeranno le vetrine di alcune delle principali boutique Giorgio Armani nel mondo: dopo Milano, Parigi, Londra, Monaco, St. Moritz, Tokyo, New York, Shanghai, Beijing CCP, Shenzen, Chengdu, Nanjing. Giorgio Armani Neve sarà anche in Cina, a Chengdu dove, fino al 27 novembre, nello shopping district Taikoo Li, è allestita una struttura in vetro ispirata a uno chalet moderno di montagna.

Giorgio Armani Neve per donna include giubbotti, tute, maglie, mini cappe di shearling, blouson di maglia eco fur, in una palette di blu e sabbia contrastati da sfumature delicate di rosa; per lui la proposta comprende piumini, pantaloni, tute e mantelle in cashmere tecnico con trapuntature verticali che interpretano i classici gessati della moda maschile, maglie con lavorazione a costa inglese con dettagli in shearling, e capi di jersey di lana e cashmere in una palette essenzialmente nera e asfalto, con tocchi accesi di rosso.

Eva Desiderio