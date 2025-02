Sofisticata e femminile. L’elegante identità della donna L.B.M. 1911

di Egidio ScalaUn sofisticato racconto di sartorialità al femminile. Una donna moderna sempre più dinamica, pronta alle sfide del presente con una proiezione ambiziosa al futuro. C’è questo e molto altro ancora nella prima collezione in rosa – per la primavera-estate 2025 – firmata da L.B.M. 1911. Una donna sempre più decisa e realizzata sul lavoro, appassionata e con molteplici interessi, perché quella che possiede è un’identità ben definita. Con molti amici e tante occasioni di convivialità, per lei si presentano più opportunità in cui stare a contatto con gli altri ed esprimere la propria personalità attraverso capi talmente versatili da poter essere indossati in tutte le occasioni, ’from desk to dinner’, dall’ufficio alla cena appunto.

La donna L.B.M. 1911 ha gusto e cerca in un capo il fit impeccabile che solamente quello sartoriale può garantire. Non a caso, il guardaroba al femminile oggi è davvero ben dosato e con un’identità definita per cui si riconosce lo stile in ogni momento della giornata. Nonostante il piglio deciso, l’universo femminile ama le contaminazione e non è un caso che ci sia sempre una recondita voglia di attingere dal guardaroba maschile, magari potendo contare su una sua rivisitazione, con la consapevolezza che i capi sono ripensati per le sue forme e per esaltare la propria femminilità.

La collezione spring-summer si focalizza sul concetto di capospalla e pantalone (giacca, abito, gilet e giacca senza maniche, pantaloni in tre vestibilità e un impermeabile). Lana e lino sono assoluti protagonisti. In generale i materiali sono fluidi, più lucidi e brillanti rispetto a quelli per l’uomo, come ad esempio il lyocell, una fibra straordinariamente versatile, che è anche ecosostenibile.

La palette di colori è volutamente concentrata e raffinata e spazia dalla naturalezza dei bianchi e dei toni naturali chiari all’elegante essenzialità del nero, fino all’esplosione di calore dell’arancione bruciato, che crea un collegamento forte e diretto con la collezione uomo. Le fantasie si esprimono all’interno di preziosi tessuti jacquard: un motivo è di ispirazione jungle a contrasto in nero e beige, l’altro invece e floreale, in un delicato gioco di avorio e beige tono su tono. Le proposte sono impreziosite da bottoni, in versione satinata antracite oppure con finitura lucida color oro.