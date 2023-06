Sofia Goggia e Giletti paparazzati in piscina a Roma. Riparte il gossip

Roma, 21 giugno – Temperature bollenti in questi giorni a Roma. E la situazione sembra scaldarsi anche tra Sofia Goggia e Massimo Giletti. La campionessa di sci azzurra è stata paparazzata in compagnia del giornalista 61enne a bordo piscina in un hotel della capitale, il Parco dei Principi Grand Hotel & Spa.

La 30enne bergamasca, ora in Sardegna, si trovava nella città eterna per impegni di rappresentanza, quando Giletti l’ha raggiunta nell’hotel dove alloggiava per passare qualche ora insieme.

Il settimanale ‘Chi’ li ha immortalati in una mattinata di relax, tra nuotate in vasca, bagni di sole e chiacchierate. I due sono poi rientrati nella struttura quando è arrivata Pamela Prati, con la quale pare non ci sia stato il minimo cenno di saluto. Qualche ora più tardi – stando a quanto riferito da Chi – la sciatrice e il giornalista hanno lasciato l’albergo, ma ognuno per conto suo; Giletti è andato via con la sua scorta, mentre Goggia è salita su un’altra auto.

In pubblico nessun contatto fisico ambiguo e nessuna vicinanza sospetta; a ‘tradire’ la voce che li vuole impegnati in una storia già da diversi mesi soltanto sguardi e complicità. Il flirt non è stato mai apertamente confermato nè attualmente smentito.

La presunta ‘love story’

“Stiamo parlando del niente di niente - aveva dichiarato a fine marzo la Goggia in un’intervista - capisco la dinamiche della comunicazione, da una mezza frase in una intervista televisiva si mette in moto la macchina del gossip. Come quando si diffuse la voce che sarei andata a Sanremo ma io non avevo nemmeno mai parlato con Amadeus”. Affermazioni che, tuttavia, col passare del tempo avevano destato dubbi, dato che i due sono stati ‘pizzicati’ insieme in varie occasioni mondane.

Ma non solo. L’ex conduttore di La7 qualche mese si era lasciato scappare una frase non del tutto chiara, in risposta a un giornalista che gli chiedeva della sua passione per i monti: “Amo le montagne vincenti”. Alimentando, ancora una volta, il chiacchiericcio su una presunta ‘love story’ destinata a far parlare di sè per tutta l’estate.