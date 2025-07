L’ultima trovata di Snoop Dogg: si compra la squadra dello Swansea City

Il personaggio non è nuovo a colpi di scena, anzi. Snoop Dogg è ufficialmente entrato nella compagine societaria dello Swansea City A.F.C., assumendo il ruolo di co-proprietario e investitore dopo aver acquisito una quota minoritaria del club di calcio gallese che milita nella seconda divisione.

Snoop Dogg: “Sono fiero di far parte dello Swansea City”

L’annuncio arriva pochi giorni dopo la presentazione della nuova maglia casalinga per la stagione 2025-2026, durante la quale il rapper californiano 53enne ha sorpreso tutti posando come testimonial ufficiale. La notizia della sua partecipazione all’azionariato del club è stata successivamente confermata sul sito ufficiale dello Swansea. In un comunicato ufficiale, Snoop Dogg ha dichiarato: “Il mio amore per il calcio è ben noto, ma entrare nel mondo della proprietà di un club con lo Swansea City ha un significato speciale per me. La storia del club e della città mi ha colpito profondamente. È una città operaia, orgogliosa, un outsider che non si arrende, proprio come me”. E ancora: “Sono fiero di far parte dello Swansea City. Farò tutto il possibile per aiutare il club e non vedo l’ora di conoscere tutti i miei YJBS”, vale a dire ‘Young Jack Bastards’, soprannome dato dai tifosi più giovani del club.

Un nuovo capitolo nella storia del club

Un entusiasmo è condiviso anche dal gruppo proprietario dello Swansea, che ha commentato: “Per citare una celebre canzone di Snoop, questo è il ‘next episode’ dello Swansea City. Il suo enorme seguito globale ci aiuterà a dare nuova visibilità al club, e durante l’intero processo ha dimostrato quanto fosse entusiasta di unirsi a noi”. A celebrare l’evento, anche un murale dedicato all’icona dell’hip-hop, realizzato dall’artista Hasan Kamil, inaugurato presso la West Stand dello stadio. L’era di Snoop Dogg nello Swansea è appena cominciata.