Primavera, tornano le sneakers: i modelli che spopoleranno

La collaborazione fra Jay Z e Reebok

Scoppia la primavera e scatta il cambio armadio, in una rivoluzione che non risparmia nessuno scaffale e cassetto, scarpiera inclusa. Tra i primi capi a farsi spazio nella nuova selezione, ci sono sicuramente le sneakers, che scansano stivali e scarpe invernali per assecondare le giornate che iniziano a scaldarsi. Comode e versatili, almeno un paio di queste calzature non può mancare in nessun guardaroba, inclusi quelli dai tratti più classici ed eleganti, perché la sneaker oltre che comoda è anche versatile. La popolarità di questo capo intramontabile, tuttavia, non è sempre stata quella a cui siamo oggi abituati. Da scarpa sportiva d'élite a calzatura globale, dalle leggende di Hollywood alle star della musica, dall'alta moda alla strada, i passi compiuti nell'evoluzione delle sneakers sono molti, in un cammino che non sembra arrestarsi. Tutto inizia con la gomma vulcanizzata Potrà suonare strano, ma la nascita delle sneakers è strettamente legata a una scoperta scientifica risalente 1839. È proprio in questo anno che Charles Goodyear, quasi per sbaglio, inventa il processo di vulcanizzazione della gomma. Con l'aggiunta dello zolfo, la gomma diventa flessibile, modellabile e impermeabile, caratteristiche che qualche decennio dopo si riveleranno fondamentali per lo sviluppo delle scarpe da ginnastica....