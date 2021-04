Roma, 5 aprile 2021 - Mercoledì 7 aprile esce in streaming su Netflix la serie TV 'Snabba cash', crime/thriller con elementi drammatici ispirato all'omonimo romanzo dello svedese Jens Lapidus e ambientato in un mondo in cui imprenditoria e criminalità si intrecciano in modi pericolosi. La critica che ha potuto guardarne in anteprima gli episodi ha scritto recensioni complessivamente positive, anche se non sono state spese parole di entusiasmo.

Snabba cash, tutto sulla serie TV

La trama ruota attorno a Leya, una donna di Stoccolma, giovane imprenditrice che conquista la fiducia di un grosso investitore grazie alla sua start-up. Quando però le cose non vanno come previsto, Leya è tentata di procurarsi il denaro di cui ha bisogno ricorrendo a una connessione famigliare con il mondo criminale: non esattamente la migliore idea del mondo, ma che può sembrare sensata quando l'obiettivo è guadagnare soldi in grandi quantità e velocemente. Riuscirà il sogno imprenditoriale a diventare realtà? E a quale prezzo?



Le radici della serie TV risalgono indietro nel tempo fino al 2006, quando in Svezia fu pubblicato il romanzo 'Snabba Cash', scritto dall'avvocato penalista Jens Jacob Lapidus. Il libro ebbe grande successo e fu adattato per il grande schermo nel 2010, propiziando la realizzazione di due sequel usciti rispettivamente nel 2012 e 2013. Rispetto a queste fonti, la versione che vedremo in streaming è un libero adattamento del romanzo: si svolge dieci anni più tardi e cambia il protagonista principale, che da uomo diventa donna.



I creatori sono lo stesso Lapidus, Oskar Soderlund e Jesper Ganslandt. Quest'ultimo ha anche assunto il ruolo di regista di tutte le puntate, adottando uno stile di ripresa che mutua alcune soluzioni formali dal documentario e ti fa sentire al centro dei fatti raccontati. Il cast è capitanato da Evin Ahmad, Alexander Abdallah e Dada Fungula Bozela.

Il trailer doppiato in italiano

Le recensioni e come guardare la serie TV

In media la critica ha scritto recensioni positive, sostenendo che il cast è molto valido e la messa in scena ha un suo fascino. Qualche dubbio ha sollevato la durata complessiva dello show, che è parsa troppo lunga e secondo alcuni ha impedito alla trama di essere davvero incalzante.

La serie TV 'Snabba Cash' è composta da sei episodi di circa un'ora l'uno, che non sono adatti agli spettatori più piccoli. Per vederli bisogna attendere il 7 aprile, giorno dell'inserimento all'interno del catalogo di contenuti in streaming di Netlix.



