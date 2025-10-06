Smith, il Magritte della fotografia. Estasi e precisione in ogni scatto

Rodney Smith si descriveva come "un ansioso solitario" e forse lo era veramente: "Era scrupolosissimo, cercava la perfezione – ricorda la moglie Leslie Smolan – Quando venimmo in viaggio di nozze in Italia, chiese di cambiare per sei volte la stanza in hotel perché non vi trovava le proporzioni che aveva in mente". Eppure da ogni sua foto promana un senso di pace, di calma, quasi di estasi sospesa, fuori dal tempo, perché in ogni immagine Rodney provava a raggiungere prima di tutto una sua dimensione interiore, il suo desiderio di un’armonia superiore. "Ogni scatto che lui creava, con la cura e la precisione di un orafo, era un tentativo sempre nuovo di raggiungere uno stato superiore, anche solo per un istante", sottolinea Anne Morin che a Palazzo Roverella di Rovigo ha curato la prima retrospettiva italiana dedicata all’artista newyorkese, il Magritte della fotografia, scomparso nel 2016: aperta fino al 1° febbraio 2026 e accompagnata dal catalogo di Silvana Editoriale, la mostra propone 123 scatti (perlopiù in bianco e nero) che evocano più che descrivere, suscitano domande, prima ancora che risposte.

Nato la vigilia di Natale del 1947, Smith compì studi umanistici e nel 1974 ottenne anche un master in teologia: questa sua formazione sicuramente influenzò il lavoro nella fotografia che avviò negli stessi anni, con la guida di Walker Evans. Già nei primi scatti degli anni ‘70 ci sono porte, stanze, silenzi, come in un dipinto di Vilhelm Hammershøi. Via via compaiono poi le figure umane, uomini e donne in pose talora misteriose, mute, evocative. Smith li chiamava tutti per nome, nei titoli delle sue foto: “Jonah seduto su una panchina“, “Gary con un bastone da passeggio“, “James col salvagente e un’anatra“. Le immagini non danno indizi temporali: non sappiamo se sia estate o sia inverno, se sia mattino o pomeriggio, non ci sono ombre. A volte i modelli (che Smith voleva perlopiù atletici e prestanti, per compiere le acrobazie che lui aveva in mente) sembrano perfino fluttuare nell’aria, sfidando la gravità.

"La composizione è perfetta, e ogni immagine è eterea ed estatica", sottolinea Anne Morin. Osservando queste foto, verrebbe da pensare a un lungo lavoro di preparazione e di costruzione, e invece "prima di tutto Rodney trovava la location, ma quando poi scattava tutto era spontaneo, immediato – ricorda la moglie –. La scelta era sempre emozionale, non intellettuale". Anche se certamente in filigrana ogni foto di Rodney Smith rivela un pensiero di matrice filosofica, un’idea di infinito: "È come se ogni immagine ci proponesse una fessura, un varco da attraversare, nella concezione giapponese del tempo, il ‘Ma’, l’intervallo, lo spazio vuoto", aggiunge Morin. Come ricordava André Berton, surrealismo è la magia che arriva per caso.

Il percorso espositivo accompagna questi temi, la divina proporzione, lo specchio da attraversare (come Alice nel paese delle meraviglie), il tempo, la luce, la permanenza... "Rodney era un pensatore profondo che rifletteva sulle questioni esistenziali della natura umana, ma nel suo lavoro sapeva esprimere un grande senso di leggerezza e ironia", dice Leslie Smolan. Le foto di Smith sono state spesso protagoniste sulle pagine dei grandi magazine, soprattutto di moda, e forse per questo l’artista è stato spesso associato a un ambito glamour e patinato. Oggi lo si può riscoprire cercando di conoscere prima di tutto lui, l’uomo dietro l’obiettivo: "L’idea di imperfezione non ha mai smesso di tormentare Smith per tutta la vita, sempre in preda a un ossessivo dualismo: perdersi nell’oscuro labirinto che è l’enigma dell’essere o elevarsi come un superuomo verso Dio", fa notare la curatrice.

"Durante la nostra vita insieme – conclude la moglie che oggi dirige il Rodney Smith Estate –, mi ha insegnato ad affinare il mio modo di guardare al mondo e a ricercare con insistenza la massima qualità". Una timeless quality.