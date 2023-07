Smalto semipermanente rinforzato, la nuova tendenza della nail art

Chi ha la passione per la manicure e la nail art avrà già sentito parlare di una delle ultime tendenze del settore, ovvero quella dello smalto semipermanente rinforzato. È possibile che, per indicare questo trattamento, siano usati anche termini come acrilico, acrygel o semplicemente gel. Si riferiscono, comunque, sempre allo stesso metodo, più avanzato rispetto al semipermanente tradizionale.

Lunga durata

Il semipermanente rinforzato è una tecnica innovativa che sta diventando sempre più popolare e richiesta, grazie al fatto che assicura la lunga durata che consente – fino a 3 o 4 settimane – dà alle mani un aspetto impeccabile per diversi giorni, andando contemporaneamente a rafforzare la struttura dell'unghia naturale.

Differenze

La prima differenza rispetto al semipermanente classico si può notare anche a occhio nudo. E consiste nel fatto che il semipermanente rinforzato, andando a creare una struttura direttamente sull’unghia naturale rafforzandola, è più denso di una generica base per unghie.

Ricostruzioni

Il semipermanente rinforzato – una sorta di ibrido tra gel e semipermanente – non permette di realizzare creazioni o strutture troppo elaborate e complesse sulle unghie, tuttavia dà la possibilità di aggiungere qualche millimetro di lunghezza alle unghie o di riparare quelle spezzate. Questo trattamento dà modo, inoltre, di ottenere un aspetto uniforme delle unghie, particolarmente indicato per chi le ha fragili, sottili o leggermente concave.

Applicazione

Per ottenere il massimo dall'applicazione del gel rinforzato, è importante seguire alcuni passaggi fondamentali. Bisogna cominciare preparando accuratamente la superficie dell'unghia con un prodotto specifico deidratante e un primer specifico, detto anche mediatore di aderenza. Successivamente si procede all'applicazione del gel scelto, prestando particolare attenzione alla precisione. In questa fase sarebbe meglio evitare l’uso della lima, a meno che non si sia intenzionati a fare un piccolo allungamento dell’unghia e non si necessiti di lavorare sui lati. Una volta applicato il gel in modo uniforme, è necessario polimerizzarlo utilizzando una lampada UV o una lampada a LED per almeno un paio di minuti. In ultima battuta si applica un sigillante sulle unghie, per proteggere il gel e per ottenere un effetto brillante.

Rimozione

Per rimuovere correttamente lo smalto semipermanente rinforzato, bisogna seguire alcuni passaggi. Si inizia limando delicatamente lo strato superiore lucido dello smalto. Questo aiuterà ad eliminare la superficie protettiva e permetterà una migliore azione del prodotto successivo. Successivamente, si immergono dei piccoli pezzi di cotone in una soluzione specifica professionale e poi si posizionano sulle unghie. Vanno lasciati in posa per circa 10 minuti, in modo da ammorbidire il prodotto e facilitarne la rimozione.

Accorgimenti

Una volta trascorso il tempo necessario, esercitate una leggera pressione con uno spingi cuticole per staccare dalle unghie il semipermanente rafforzato in gel. Se occorresse, potreste utilizzare una lima per rimuovere eventuali residui. È importante fare attenzione a non danneggiare le unghie durante questa fase. La rimozione, come nel caso del semipermanente standard, può essere fatta anche con una fresa, ma se si hanno unghie piuttosto fragili è meglio optare per soluzioni poco invasive e aggressive.