Smalto e divieti: "Rischi minimi"

Il divieto di utilizzare prodotti cosmetici contenenti Tpo (Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide) e Dmta (Dimethyltolylamine), entrato in vigore in Europa dall’1 settembre, ha suscitato non pochi interrogativi tra gli operatori dei centri estetici e le ’addicted’ della manicure. Queste due sostanze, presenti nei gel per unghie e negli smalti semipermanenti, sono state classificate dall’Unione Europea come ’Repr. Cat 1B’, cioè potenzialmente tossici per la riproduzione umana.

D’obbligo fare chiarezza sul reale pericolo per la salute. "Il divieto di utilizzare queste sostanze nei prodotti cosmetici – spiega Corrado Lodovico Galli, past-president della Società Italiana di Tossicologia (Sitox) e della Federazione europea dei tossicologi e delle società di tossicologia (Eurotox), membro del comitato scientifico dell’Unione Europea per la sicurezza dei consumatori (Sccs) – è una questione burocratica, non di sicurezza, anche se quest’ultima sarà nuovamente in discussione a causa della nuova certificazione".

Qual è il rischio per chi ha utilizzato prodotti con Tpo o Dmta? "Il rischio per la salute di chi ne ha fatto uso è praticamente nullo. Ad esempio, le quantità che hanno portato a classificare il Tpo nella categoria 1B sono molto superiori a quelle realmente presenti nei gel e negli smalti, parliamo di grammi per persona, siamo quindi lontani da ogni possibilità di rischio sia per chi si regala questo tipo di manicure, sia per chi la esegue. Inoltre, il Tpo ha proprietà tali che durante l’indurimento dei gel tramite Uv, non può evaporare, spostarsi o entrare in contatto con la pelle, diventando quindi innocuo. Ovviamente, l’applicazione deve essere fatta da persone capaci e con la giusta strumentazione. E anche se per sbaglio una goccia di prodotto finisse sulla cute, le possibilità che questa sostanza venga assorbita sono minime quindi, la sicurezza non viene messa in discussione. Un conto è il pericolo intrinseco della sostanza, un conto è il rischio che deriva dalla sommatoria del pericolo intrinseco più l’esposizione. In questo caso, l’esposizione alla molecola e le quantità di sostanza utilizzata sono talmente basse da non generare alcuna possibilità di rischio".

Quanto alla tossicità sulla riproduzione umana, invece? "Il giudizio è stato dato perché a dosi estremamente elevate, negli esperimenti su animali, alcuni organi subivano dei cambiamenti che hanno portato a dedurre possibili conseguenze sulla fertilità. Va però ricordato che non sono stati valutati effetti sul numero di spermatozoi o su altri parametri simili come motilità o qualità dello sperma".

Dunque? "Sulla base di questi esperimenti, in maniera automatica, è stata definita la dose più bassa che ha provocato degli effetti sulla salute che è comunque molto più alta di quella utilizzata in cosmetica. Il divieto utilizzare prodotti con Tpo e Dmta quindi, non deve destare allarmismi ma resta come misura precauzionale in attesa della nuova valutazione non si discosterà da quella precedente".