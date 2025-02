’Slow Wine Fair’. Pronti a un tuffo in sapori e fragranze

Scoprire gusti, aromi e sapori. Assaporare fragranze, corpi ed essenze. Un’immersione a tutto tondo in quello che significa degustare del buon vino, che quando è naturale e biologico piace ancora di più. Torna in grande spolvero Slow Wine Fair, la kermesse dedicata alla produzione vitivinicola italiana, con la presenza anche di produttori internazionali, che occuperà gli spazi di BolognaFiere nel capoluogo felsineo a partire dal prossimo fine settimana, dal 23 al 25 febbraio. L’evento, alla quarta edizione, si rivolge al vasto pubblico degli amanti del vino, dagli appassionati agli operatori professionali del settore, che sono in prevalenza coinvolti: solo la giornata di domenica, infatti, prevede le porte aperte per i ‘wine lover’, mentre le altre due giornate sono destinate agli addetti ai lavori. Con oltre 1.050 cantine, con espositori provenienti da tutte le regioni d’Italia e da 30 Paesi esteri, buyer, intenditori, enotecari e ristoratori potranno conoscere e assaggiare circa seimila vini. Non mancheranno conferenze e approfondimenti a tema, a cui si aggiungono 17 masterclass condotte da esperti che guideranno l’assaggio di diverse etichette, da quelle più alle meno note.

Ma Slow Wine prevede anche aree dedicate ad amari, sidri e caffè. Un’esperienza, dunque, che delizia il palato. Al fianco di Slow Wine Fair, contemporaneamente, si svolgerà anche Sana Food, che propone eccellenze gastronomiche di qualità per una sana alimentazione anche fuori casa, mettendo in vetrina anche alimenti Dop e Igp, lungo 250 espositori: si spazierà dalla colazione all’aperitivo, passando per le ricette di menù vegani e vegetariani, masterclass sull’uso dell’olio extravergine di oliva nella ristorazione, fino al concetto di ‘menù parlante’, per accrescere la consapevolezza del consumatore. La colazione sarà al centro di incontri scientifici dedicati all’importanza di un’alimentazione equilibrata fin dal mattino, affiancati da cooking demo dedicate ai ristoratori.

Mariateresa Mastromarino