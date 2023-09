Sky Tg24 festeggia i suoi vent’anni

Il 31 agosto 2003, esattamente venti anni fa, Sky TG24 arrivava per la prima volta nelle case degli italiani, diventando, con un linguaggio tv innovativo, un punto di riferimento nel panorama dell’informazione nazionale. Per ripercorrere quanto fatto in questi due decenni, nel giorno del proprio compleanno, la testata è andata in onda con una grafica dedicata e con approfondimenti su tutti gli avvenimenti che in questo periodo hanno segnato la storia italiana e internazionale. A commentarle e analizzare l’evoluzione del mondo dell’informazione, i direttori che si sono succeduti alla guida del canale, l’attuale direttore Giuseppe De Bellis con Sarah Varetto ed Emilio Carelli. "Siamo una testata giovane – ha detto De Bellis – Ma ci sentiamo maturi. Anzi, consapevoli, che forse è la parola più giusta".