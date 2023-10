Su Sky arrivano i prequel di ‘Romanzo Criminale’ e ‘Gomorra’

Tra le serie rimaste profondamente impresse nell’immaginario collettivo ci sono ‘Romanzo Criminale’ e ‘Gomorra’. Di recente i vertici di Sky hanno annunciato nuovi progetti che riguardano i prequel di quei fenomeni televisivi (realizzati insieme a Cattleya, parte di ITV Studios). Nello specifico, a svelare alcuni piani è stato Nils Hartmann, EVP Sky Studios per l'Italia e la Germania di Sky, durante il panel sui due progetti nella seconda giornata di ‘Sky 20 anni’, un evento tenutosi all’inizio di ottobre presso il Museo Nazionale Romano delle Terme di Diocleziano a Roma. Non ci sono ancora i dettagli sulle date di uscita dei nuovi episodi dell’uno e dell’altro titolo, ma si sa che la scrittura di entrambi è attualmente in fase avanzata. Inoltre sono state comunicati altri particolari.

‘Gomorra’

Il prequel di ‘Gomorra’, serie basata sull'omonimo best seller di Roberto Saviano e distribuita in oltre 190 paesi, racconterà i momenti antecedenti all'ascesa criminale del boss Pietro Savastano. La narrazione prenderà le mosse dall’infanzia del capo della camorra fino alla sua escalation. Tutto dovrebbe partire dal 1977. Nelle intenzioni degli sceneggiatori c’è il desiderio di mostrare le connessioni tra il mondo criminale e quello civile, sottolineando anche l'emancipazione femminile che si fa strada in entrambi gli ambienti. Tuttavia, il prequel manterrà l'aspetto stilistico distintivo della serie, concentrandosi sull'evoluzione dei personaggi e sulla tragicità dei protagonisti e delle vicende rimarranno elementi centrali nello storytelling, che continuerà a offrire un ritratto crudo e realistico della vita nei quartieri dominati dalla criminalità e mostra come questa influenzi ogni aspetto della società, dalla politica all'economia.

‘Romanzo Criminale’

La serie madre è basata sull’omonimo romanzo di Giancarlo De Cataldo, ispirato a eventi e personaggi reali della criminalità a Roma. La serie ha contribuito a riportare l'attenzione sui fatti criminali degli anni '70 e '80 nella capitale italiana e ha fatto conoscere al pubblico internazionale questa parte cupa e violenta della storia italiana. Per quanto riguarda il prequel che è in preparazione, la storia dovrebbe collocarsi poco prima degli eventi narrati nel libro e nella serie originale e potrebbe esplorare ulteriormente la psicologia dei personaggi rimasti impressi nella mente del pubblico. I nuovi episodi, dunque, dovrebbero dunque concentrarsi sugli anni precedenti all'ascesa della Banda della Magliana.

Prequel

Un prequel è una forma di narrazione in cui una storia viene raccontata dopo gli eventi di una storia precedente, ma che si svolge cronologicamente prima di essa. Un prequel, pertanto, espande il mondo narrativo o di un’opera già esistente, fornendo ulteriori dettagli sulla storia e sui personaggi o colmando alcune lacune. La sua ideazione di solito avviene in seguito al successo di un'opera originale per approfondire il background degli eventi o dei personaggi chiave. Un esempio classico è quello di ‘Star Wars: Episodi I, II e III’, trilogia rilasciata dopo quella originale e incentrata sugli eventi precedenti che hanno portato agli avvenimenti della prima serie dei film cult di fantascienza.

Prossimi progetti

Per i prossimi mesi Sky Studios intende puntare su produzioni italiane ancora più ambiziose e di larga scala. Oltre ad aver annunciato di essere in fase avanzata nella scrittura dei prequel di ‘Romanzo Criminale’ e ‘Gomorra’, l’hub paneuropeo dedicato allo sviluppo e alla produzione dei contenuti Sky Original ha annunciato altri titoli in arrivo, tra cui M. Il Figlio del Secolo, per la regia di Joe Wright, con Luca Marinelli nei panni di Benito Mussolini. La serie è tratta dal romanzo di Antonio Scurati, vincitore del Premio Strega. Nel 2024 uscirà anche ‘Call My Agent Italia 2’, dopo il successo della prima stagione, remake del cult francese ‘Dix pour cent’. Gli agenti della Claudio Maiorana Agency sveleranno altri dietro le quinte del mondo dello spettacolo italiano, non senza risvolti tragicomici e brillanti.