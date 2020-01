© Riproduzione riservata

Quanto costa? Ecco i prezzi degli skipass nelle più importanti località sciistiche del Bel Paese, con l’opzione dello, che può essere un’ottima occasione per chi ama sciare cambiando sempre località, anche in Europa.Novità fresca di quest’anno, lo Showpass è il primoche riunisce oltre 100 stazioni sciistiche di 12 paesi europei (Austria, Italia, Francia, Svizzera, Germania, Polonia, Spagna, Slovenia, Portogallo, Belgio, Slovacchia e Liechtenstein), dando così l’accesso al più grande gruppo di stazioni sciistiche nel mondo. Lo Showpass consente a chi lo possiede di sciare, per un totale di 10 giorni – che possono essere anche consecutivi - inche fanno parte dell’accordo, fornendo in totale l’accesso illimitato alle piste per 176 giorni fino al 25 aprile 2020. Ilper gli adulti, 695 per i nati dal 2007 al 2015 e di 49 euro per i nati dal 2016 al 2019. Tutte le informazioni si possono trovare sul sito dedicato allo Snowpass.Gli skipass dell’Alto Adige sono sicuramente tra i più costosi ma offrono anche una maggiore quantità di piste. Il, ad esempio, costa 299 euro a settimana per gli adulti e 209 per i nati dopo il 2003.Leggermente più bassi i prezzi in, con 278 euro settimanali per gli adulti e 195 per i più piccoli. Sciare in Trentino a Madonna di Campiglio costa 296 euro per gli adulti e 207 per i bambini, in Val di Fiemme 279 euro pass adulti e 195 pass junior, in238 euro i più grandi e 138 i bambini.Per sciare in Friuli nel complesso dilo skipass costa 27,50 euro al giorno per gli adulti e 21 euro per i junior, stessi prezzi anche sullo Zoncolan e a PianCavallo e Forni di Sopra.Per chi scia il Lombardia i prezzi sono di 273 euro settimanali per gli adulti e 136,50 per i bambini a, 225,00 euro e 187,50 junior sullo Stelvio e 246 euro adulti e 153 euro a Bormio. Lo skipass settimanale sulle nevi piemontesi di Sestriere costa 229 euro in alta stagione, 70 euro per i bambini; inil costo giornaliero è di 25 euro nei giorni feriali e 35 in quelli festivi. 7 giorni di sci a Courmayeur, in Val d’Aosta, costano 318 euro per gli adulti e 222,50 per i minori di 14 anni; sul48 euro per un giornaliero adulti e 30 per un ticket bambini; si spendono 253 euro per 6 giorni a Cervinia e 259,50 per sette giorni sul San Bernardo.Più bassi, come sempre, i prezzi degli skipass per chi scia sugli Appennini. A, in Abruzzo, il pass settimanale costa 251 euro per gli adulti e 216 per i bambini, a4 giorni di pass costano 100 euro, a Campo Imperatore per 3 giorni si spendono 40 euro, 18 per la giornata.199 euro per gli adulti e 171 per i bambini sono i prezzi delle nevi emiliane di; 160 e 135 euro quelli del Corno alle Scale. Si sborsano 126 euro settimanali per sciare nel Lazio sul Terminillo; 15 euro nei feriali e 20 nei festivi per Campo Leonessa. 19 euro al giorno invece per sciare nelle Marche sul Monte Carpegna; 30 euro pere Lorica in Calabria. Chi sceglie le nevi dell’Etna, in Sicilia, paga 30 euro al giorno se adulto e 21 se si tratta di un bambino fino a 12 anni.