Skincare e tintarella. L’importanza della protezione. A ciascuno il suo solare

Il calore sulla pelle, il riflesso della luce sull’acqua, il colore dorato che restituisce un’aria più sana e riposata. Esporsi al sole è un piacere estivo irrinunciabile. Eppure, dietro l’agognata abbronzatura si cela un nemico subdolo, chiamato fotoinvecchiamento. Ecco perché la protezione solare diventa, ancor più nei mesi estivi, una necessità nella skincare quotidiana, non soltanto per motivi legati alla salute. In spiaggia, l’epidermide è esposta a dosi elevate di raggi UV, responsabili diretti della degenerazione del collagene, della perdita di elasticità, della comparsa precoce di rughe, macchie scure e grana irregolare.

Proteggersi significa quindi rallentare visibilmente l’invecchiamento cutaneo, preservare l’idratazione e mantenere il tono uniforme dell’incarnato. I filtri solari moderni – chimici o fisici – sono studiati non solo per schermare dai raggi nocivi, ma anche per svolgere un’azione antiossidante, lenitiva e idratante. Un fattore di protezione solare adeguato (mai sotto il 30 in estate) andrebbe scelto come si sceglie una buona crema viso: valutando la texture, gli ingredienti e il tipo di pelle. Oggi sono disponibili prodotti ultra-leggeri, invisibili, non comedogenici e ricchi di principi attivi antiage come la vitamina E, la niacinamide, l’acido ialuronico o i peptidi biomimetici. Solari che non solo proteggono, ma si prendono cura della pelle a ogni applicazione, rendendoli perfetti anche come base trucco o come trattamento estetico vero e proprio.

Una pelle ben protetta si abbronza più lentamente, ma in modo più sano e stabile, senza spellature né discromie. La parola d’ordine? Costanza. La crema va applicata almeno ogni due ore, e subito dopo ogni bagno. La bellezza dell’epidermide passa d’estate soprattutto dalla sua cura quotidiana sotto il sole. Proteggersi in riva al mare non è quindi un optional né una moda, ma il miglior trattamento di bellezza che possiamo concederci. Un gesto semplice, ma potente, per una pelle bella oggi, e ancora più bella domani.