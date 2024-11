Couture skincare, va di moda la beauty routine personalizzata e di lusso

Negli ultimi anni, nel mercato della bellezza, si è affermata sempre di più la couture skincare, un fenomeno per cui i consumatori sono disposti a pagare centinaia di euro creme, sieri e altri cosmetici di lusso proprio come fanno alcune celebrities quali Victoria Beckham, Jennifer Lopez, Kim Kardashian, Cate Blanchett, Gwyneth Paltrow e Rihanna. Ora l’utilizzo di prodotti di bellezza dai prezzi esorbitanti non è più prerogativa esclusiva di star e imprenditrici-influencer, ma è diventata un’abitudine di consumo sempre più diffusa anche tra le persone comuni.

Cos’è la couture skincare

Il concetto della couture skincare, legato alla cura della pelle, si ispira all’alta moda (haute couture) e offre trattamenti personalizzati e di alta qualità, realizzati su misura per le esigenze uniche della pelle di ciascun individuo e dai costi elevati. Proprio come un abito sartoriale viene tagliato e cucito in base alle misure e alle preferenze del cliente, la couture skincare si propone di creare beauty routine esclusive, formulate in seguito ad analisi approfondite della pelle e su formulazioni altamente personalizzate. In buona sostanza, si tratta di una fusione di tradizione e innovazione, di natura e scienza, che dà vita a una collezione di prodotti e trattamenti di qualità ed efficacia ineguagliabili. Ma il mix and match non funziona solo nella moda. Al pari di un guardaroba che combina pezzi di lusso con capi basic, anche una routine skincare equilibrata può alternare prodotti costosi a opzioni più accessibili. Come spiegano vari esperti, oggi, per esempio, molte persone tendono a utilizzare un detergente economico e una crema idratante e nutriente parecchio costosa.

Caratteristiche principali

Nella couture skincare formule e prodotti sono realizzati considerando parametri unici della pelle, come tipo, tono, sensibilità e specifiche condizioni, come la tendenza all'acne, la secchezza cutanea o la pigmentazione. Si utilizzano ingredienti di alta qualità, spesso rari o esclusivi, e tecnologie avanzate che permettono di sviluppare prodotti più efficaci e mirati. La couture skincare, inoltre, si distingue anche per l’attenzione all'esperienza d’uso. Dalla texture al profumo, ogni dettaglio è studiato per rendere la routine un momento di piacere e lusso. Molti brand offrono un’analisi della pelle, anche tramite dispositivi tecnologici, per valutare in modo dettagliato le condizioni cutanee e realizzare prodotti che rispondano ai bisogni reali. Alcuni marchi di lusso nel settore skincare propongono linee couture che permettono di personalizzare le formule o offrono trattamenti studiati su misura per i singoli clienti. Esistono anche servizi di couture skincare che includono la creazione di prodotti unici, creati dopo consulenze con esperti e dermatologi.

Perché la couture skincare piace sempre di più

Dai dati del Digital Luxury Group emerge che l’interesse per la skincare di lusso è aumentato del 57% negli ultimi quattro anni. A guidare questa crescita è una nuova tipologia di consumatori: da un lato, una fascia di soggetti abbienti disposti a investire in articoli costosi per il benessere personale, dall’altro i cosiddetti clienti aspirazionali che cercano un accesso più abbordabile al lusso. Questi ultimi, pur non avendo le risorse per acquistare prodotti di fascia alta come borse firmate, trovano nei cosmetici e nella skincare un assaggio di questo stile di vita. La skincare e i cosmetici offrono infatti un legame più abbordabile con i marchi di lusso. Durante la pandemia, il boom di interesse per la skincare ha trasformato molti in veri esperti della pelle – i cosiddetti skintellectual – sempre più attenti agli ingredienti e ai nuovi marchi tecnologicamente avanzati e fondati su basi scientifiche. Anche le piattaforme social, con milioni di contenuti su TikTok e Reddit dedicati alla skincare di lusso, giocano un ruolo cruciale nella promozione dei brand. Grazie alle recensioni di beauty editor, personaggi famosi e influencer, alcuni prodotti sono ormai diventati vere e proprie icone di una beauty élite contemporanea.